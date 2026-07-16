Chén bát có 7 điều kiêng kỵ, không tránh kỹ có thể rước họa vào nhà

Chén ăn cơm tự nhiên nứt vỡ

Đối với người kinh doanh buôn bán, điều tối kỵ là chén nứt vỡ làm đôi. Phong thủy Tam Khoa cho rằng, chén nứt tượng trưng cho vận xui có thể sẽ ập đến, hay gặp rắc rối, thị phi và kém may mắn trong cuộc sống.

Do đó, chúng ta cần tránh dùng chén sứt mẻ vì tiền tài có thể sẽ hao hụt và thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá.

Bát không dùng nữa thì xử lý như thế nào?

Với những chiếc bát vẫn còn dùng được, bạn nên cho hoặc tặng người khác, chỉ riêng bát chúc thọ là không thể tùy tiện đem cho.

Nếu là bạn thân, bạn tốt, việc tặng bát còn có thể kéo dài tình hữu hảo, tăng thêm sự thân thiết, gắn bó.

Đối với người kinh doanh buôn bán, điều tối kỵ là chén nứt vỡ làm đôi.

Theo quan niệm của người xưa, đối với những chiếc bát đã sứt mẻ đến nỗi không dùng được, bạn cũng có thể vứt đi nhưng cần lưu ý phải bọc bát bằng vải đỏ rồi mới đem vứt.

Dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn

Mẫu chén bát phong thủy được tạo riêng với mong muốn mang đến điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống. Chúng thường được sử dụng để trưng bày, trang trí trong nhà, phòng làm việc.

Nếu tùy tiện dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn có thể sẽ khiến cho mọi điều may mắn tan biến mất. Đây là điều cấm kỵ mà ông bà ta thường nhắc đến.

Tuy nhiên, khi sử dụng đồ phong thủy, mỗi người cần phải chú ý đến bản mệnh, ngũ hành. Bởi chỉ có những đồ vật hợp mệnh mới mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống và sự nghiệp của gia chủ.

Không được tùy tiện vứt bát cũ

Khi chuyển nhà mới hoặc sắm sửa vật dụng sinh hoạt mới, nhiều người thường hay quan niệm nhà mới thì đồ đạc cũng cần mới nên thường bán hết đồ cũ mua đồ mới, thậm trí cũng thường tiện tay vứt bỏ những chiếc bát cũ đã sứt mẻ.

Theo quan niệm của người xưa, đối với những chiếc bát đã sứt mẻ đến nỗi không dùng được, bạn cũng có thể vứt đi nhưng cần lưu ý phải bọc bát bằng vải đỏ rồi mới đem vứt.

Trong phong thủy thì đây chính là một thói quen "phá tài" điển hình, khiến rất nhiều người có thể gặp trắc trở về đường tài vận, tình duyên, sức khỏe. Bởi vậy, những chiếc bát đã cũ dù không dùng cũng không được tùy tiện vứt bỏ đi.

Có nên dùng bát sứt mẻ?

Một số người vì tiết kiệm nên thường dùng lại chén bát đã bị sứt mẻ. Tuy nhiên, Theo phong thủy An Nhiên thì việc này phạm phải đại kỵ. Nên khi miệng chén bị sứt thì không nên sử dụng. Mặt khác, nếu chẳng may lỡ tay làm mẻ bát thì bạn dùng khăn hoặc vải đỏ bọc kín lại rồi mới vứt đi để tránh xảy ra điềm xui.

Tại sao lại có thể "lấy trộm" bát?

Nhiều nơi, khi làm tiệc thượng thọ cho người cao niên trong làng, đều có tập tục tặng bát. Người đến ăn cỗ mừng thọ đều có thể thoải mái "lấy trộm" bát mang về.

Gọi là "lấy trộm" nhưng thật ra ai cũng có thể tùy tiện cầm đi mà không gặp sự cản trở nào của người nhà hay chủ cỗ. Bởi lẽ, trong phong thủy thì mang bát đi đồng nghĩa với việc nhân rộng niềm vui và giúp người cầm bát lây sự trường thọ như chủ nhân.

Trong phong thủy, chỉ đập nhẹ mà chén bát đã nứt vỡ thành nhiều mảnh nghĩa là tình cảm đang gặp trục trặc.

Trong dân gian còn chia sẻ rằng, những chiếc bát mừng thọ này, khi mang về cho con cái sử dụng sẽ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ và xui xẻo, giúp người già tăng thêm sức khỏe, giúp trẻ nhỏ chiêu tài chiêu lộc.

Tại sao được chủ động đập vỡ bát đĩa?

Một vài nước trên thế giới như Đức, Hy Lạp, Đan Mạch và ngay cả Trung Quốc vào dịp năm mới hoặc trong đám cưới cũng có tục lệ đập vỡ chén đĩa để cầu bình an và may mắn, trước khi vứt đi họ sẽ bọc kín lại bằng khăn hoặc vải đỏ. Nhưng phong tục này ngược lại với quan niệm của người Việt là kiêng làm vỡ, sứt mẻ chén đĩa vào ngày lễ Tết.

Phong thủy quan niệm, nếu trong giấc mơ thấy mình cố tình đập vỡ rất nhiều chén bát mà không bị sứt mẻ thì cho thấy mối quan hệ giữa người đó với người thân trong nhà đang rất thắm thiết, suôn sẻ. Ngược lại, chỉ đập nhẹ mà chén đã nứt vỡ thành nhiều mảnh nghĩa là tình cảm đang gặp trục trặc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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