Những sai lầm thường gặp khi tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh

Dưới đây là những sai lầm nhiều người hay mắc phải khi tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh, khiến mốc quay trở lại nhanh hoặc làm hỏng gioăng.

Dùng hóa chất quá mạnh

Nhiều người sử dụng thuốc tẩy đậm đặc hoặc hóa chất công nghiệp để làm sạch nhanh vết mốc. Tuy nhiên, các chất này có thể làm gioăng cao su bị bào mòn, chai cứng, mất độ đàn hồi, thậm chí ám mùi hóa chất ảnh hưởng đến thực phẩm bên trong tủ lạnh.

Chà xát quá mạnh làm hỏng gioăng

Việc dùng bàn chải quá cứng hoặc chà mạnh tay dễ khiến bề mặt gioăng bị xước, rách nhỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc bám sâu hơn. Gioăng hư hại cũng khó khít cửa, làm tủ lạnh bị hở và tiêu tốn điện năng.

Việc tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh không quá phức tạp nếu bạn áp dụng đúng phương pháp và duy trì thói quen vệ sinh đều đặn.

Không lau khô sau khi vệ sinh

Sau khi làm sạch, nếu để gioăng còn ẩm và đóng cửa tủ ngay, môi trường ẩm kín sẽ khiến nấm mốc quay trở lại nhanh hơn.

Vì vậy bạn nên ưu tiên các dung dịch tẩy rửa nhẹ, chà rửa vừa tay và luôn lau khô gioăng sau khi vệ sinh để giữ gioăng bền, sạch và không tái mốc.

Cách ngăn ngừa gioăng cao su tủ lạnh bị mốc trở lại

Dưới đây là các thói quen đơn giản nhưng hiệu quả giúp gioăng cao su tủ lạnh luôn khô ráo, sạch sẽ và hạn chế mốc tái phát.

Lau khô gioăng định kỳ: Sau khi vệ sinh tủ lạnh hoặc khi thấy gioăng có dấu hiệu ẩm nước, hãy dùng khăn khô lau lại toàn bộ rãnh gioăng. Thói quen nhỏ này giúp loại bỏ hơi ẩm – nguyên nhân chính khiến nấm mốc dễ phát triển.

Sau khi vệ sinh, có thể thoa một lớp rất mỏng dầu ăn hoặc glycerin lên gioăng để tăng độ mềm và hạn chế bám ẩm.

Giữ tủ lạnh luôn khô ráo: Tránh để thực phẩm còn nước chảy vào mép cửa tủ, hạn chế mở tủ quá lâu và nên đóng kín cửa sau mỗi lần sử dụng. Nếu tủ lạnh có hiện tượng đọng sương nhiều, cần kiểm tra lại nhiệt độ hoặc gioăng để đảm bảo khả năng kín hơi.

Vệ sinh gioăng cao su đúng tần suất: Nên làm sạch gioăng cao su 1–2 lần/tháng bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ (giấm loãng, baking soda, kem đánh răng…). Việc vệ sinh đều đặn giúp ngăn mốc hình thành từ sớm, đồng thời giữ gioăng mềm, đàn hồi tốt và bám khít cửa tủ.

Sau khi vệ sinh, có thể thoa một lớp rất mỏng dầu ăn hoặc glycerin lên gioăng để tăng độ mềm và hạn chế bám ẩm.

Khi nào nên thay gioăng cao su tủ lạnh?

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy gioăng cao su tủ lạnh đã xuống cấp và cần được thay mới để đảm bảo khả năng đóng kín và tiết kiệm điện.

Gioăng bị rách, cứng hoặc biến dạng: Sau thời gian dài sử dụng, gioăng cao su có thể bị chai cứng, nứt rách hoặc mất độ đàn hồi. Khi sờ vào thấy gioăng không còn mềm, mép gioăng cong vênh hoặc không ôm sát khung tủ, việc vệ sinh sẽ không còn mang lại hiệu quả, lúc này nên thay mới để đảm bảo độ kín.

Trung bình sau 3–5 năm sử dụng, bạn nên kiểm tra tình trạng gioăng cao su một lần. Thay gioăng đúng thời điểm giúp tủ lạnh vận hành ổn định, tiết kiệm điện và bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Tủ lạnh đóng không kín, thất thoát hơi lạnh: Nếu cửa tủ dễ bật ra, phải dùng lực mạnh mới đóng chặt hoặc xuất hiện khe hở dù đã vệ sinh sạch gioăng, rất có thể gioăng đã xuống cấp. Tình trạng này khiến hơi lạnh thoát ra ngoài, tủ phải hoạt động liên tục, gây hao điện và giảm tuổi thọ máy nén.

Mốc bám lâu ngày, không thể xử lý triệt để: Trường hợp gioăng bị mốc đen ăn sâu vào các rãnh cao su, dù đã vệ sinh nhiều lần nhưng mùi hôi và vết mốc vẫn quay lại nhanh chóng, đó là dấu hiệu gioăng đã hư hỏng cấu trúc. Việc thay gioăng mới lúc này là giải pháp an toàn và triệt để hơn cho sức khỏe và thực phẩm.

Lưu ý: Trung bình sau 3–5 năm sử dụng, bạn nên kiểm tra tình trạng gioăng cao su một lần. Thay gioăng đúng thời điểm giúp tủ lạnh vận hành ổn định, tiết kiệm điện và bảo quản thực phẩm tốt hơn.

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