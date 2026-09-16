Những con giáp hay quên đến mức khiến người xung quanh 'bó tay'

Con giáp Dậu: Đãng trí nhưng sống rất nhẹ lòng

Dậu được cho là một trong những con giáp khá đãng trí. Không chỉ dễ quên lời người khác nói, họ đôi khi còn chẳng nhớ mình vừa để đồ vật ở đâu. Ảnh minh họa

So với những con giáp khác, người tuổi Dậu vừa mang trong mình sự mềm mỏng vừa toát lên vẻ cứng rắn. Tuổi Dậu cũng là một trong những "sát thủ" giao tiếp, một khi họ muốn dùng khả năng khéo léo của mình để đạt được mục đích, ít ai có thể bì kịp, theo Phụ nữ mới.

Tuy nhiên, Dậu được cho là một trong những con giáp khá đãng trí. Không chỉ dễ quên lời người khác nói, họ đôi khi còn chẳng nhớ mình vừa để đồ vật ở đâu.

Tính cách có phần bừa bộn càng khiến tình trạng này trở nên rõ rệt. Người tuổi Dậu có thể tiện tay đặt đồ đạc ở một vị trí bất kỳ rồi sau đó mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Những vật dụng quen thuộc cũng có lúc bị họ "cất" ở những nơi chẳng ai ngờ tới.

Tuy nhiên, sự nhanh quên không phải lúc nào cũng là điểm bất lợi.

Người tuổi Dậu thường không giữ những chuyện buồn trong lòng quá lâu. Dù từng trải qua một sự việc khiến bản thân tổn thương, họ vẫn có xu hướng nhanh chóng gạt cảm xúc tiêu cực sang một bên để tiếp tục cuộc sống.

Nhờ không quá nặng lòng với chuyện cũ, con giáp này thường có tinh thần khá lạc quan. Họ không muốn những thất bại trong quá khứ trở thành lý do khiến mình bỏ cuộc ở hiện tại.

Con giáp Tý: Chuyện của mình thì nhớ rất lâu

Nếu đó là câu chuyện của người khác, tuổi Tý có thể nhanh chóng quên mất. Dù đối phương từng nhắc đi nhắc lại, họ vẫn có thể ngơ ngác như mới nghe lần đầu. Ảnh minh họa

Người tuổi Tý vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt vấn đề khá tốt. Tuy nhiên, không phải chuyện gì họ cũng muốn ghi nhớ.

Con giáp này thường có quan niệm rằng cuộc sống đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nếu chuyện gì cũng cố ghi vào đầu thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Vì thế, họ vô thức lựa chọn những thông tin thực sự cần thiết để lưu giữ.

Những chuyện liên quan trực tiếp đến quyền lợi, công việc hoặc cuộc sống của mình thường được con giáp Tý nhớ rất kỹ. Có những việc đã xảy ra từ lâu nhưng chỉ cần ai đó nhắc lại, họ vẫn có thể kể vanh vách từng chi tiết.

Ngược lại, nếu đó là câu chuyện của người khác, đặc biệt là những người không quá thân thiết, con giáp Tý có thể nhanh chóng quên mất. Dù đối phương từng nhắc đi nhắc lại, họ vẫn có thể ngơ ngác như mới nghe lần đầu.

May mắn là con giáp Tý thường khá khéo léo trong giao tiếp. Khi lỡ quên một lời hứa hay thông tin quan trọng, họ thường biết cách ứng xử mềm mỏng để tránh khiến đối phương phật lòng.

Con giáp Tuất: Hiểu rất nhanh nhưng nhớ chẳng được bao lâu

Có những chuyện vừa nghe xong, tuổi Tuất vẫn hiểu rất rõ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi được hỏi lại, họ có thể quên mất nhiều chi tiết quan trọng. Ảnh minh họa

Người tuổi Tuất thường có khả năng nắm bắt bản chất của một vấn đề khá nhanh. Khi người khác giải thích, họ có thể hiểu ngay điều quan trọng nằm ở đâu.

Khi xu hướng thay đổi, họ không phản ứng chậm mà nhanh chóng điều chỉnh. Tuất có thói quen quan sát, phân tích và rút kinh nghiệm từ thực tế, nhờ đó họ không bị “lỗi thời” dù môi trường xung quanh liên tục biến động, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Thế nhưng, khả năng ghi nhớ lại không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với khả năng tiếp thu. Có những chuyện vừa nghe xong, con giáp Tuất vẫn hiểu rất rõ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi được hỏi lại, họ có thể quên mất nhiều chi tiết quan trọng.

Điều này đôi khi khiến con giáp Tuất gặp không ít rắc rối trong học tập và công việc. Khi còn đi học, họ có thể vừa rời khỏi lớp đã quên một phần nội dung bài giảng. Khi đi làm, việc bỏ sót lời dặn hoặc chi tiết nhỏ cũng có thể khiến họ phải xử lý lại công việc.

Muốn cải thiện điểm yếu này, con giáp Tuất nên hình thành thói quen ghi chép. Thay vì chỉ nghe và nghĩ rằng mình đã hiểu, họ nên chủ động biến thông tin thành kiến thức của bản thân thông qua việc ghi lại, hệ thống hóa và ôn lại.

Khi làm được điều đó, sự nhanh nhạy vốn có sẽ trở thành lợi thế lớn giúp họ tiến xa hơn.

Con giáp Hợi: Dễ quên lời dặn nhưng được nhiều người yêu quý

Ảnh minh họa

Con giáp Hợi thường được biết đến với tính cách hiền hòa, đơn giản và khá dễ tính. Họ không thích tính toán quá nhiều với người khác và thường giữ thái độ thoải mái trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, chính sự vô tư ấy đôi khi khiến họ trở nên đãng trí. Con giáp Hợi có thể rất nghiêm túc khi bắt tay vào một công việc, nhưng lại dễ quên những lời dặn dò trước đó. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ sót cũng có thể khiến họ mắc phải sai lầm đáng tiếc.

Dù vậy, con giáp này thường không quá chấp nhặt. Họ cũng không có thói quen ghi nhớ lỗi lầm của người khác để rồi mang ra tính toán về sau. Chính sự đơn giản và chân thành đó giúp tuổi Hợi nhận được thiện cảm từ những người xung quanh.

Một điểm đáng chú ý là họ thường có mạng lưới quan hệ khá tốt. Khi gặp khó khăn hoặc lúng túng trước một vấn đề, con giáp Hợi dễ nhận được sự chỉ dẫn, hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Vì vậy, nếu biết lắng nghe và chủ động ghi nhớ những lời khuyên quan trọng, người tuổi Hợi hoàn toàn có thể hạn chế những sai sót do tính nhanh quên gây ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.