Mùa thu gọi tên 4 con giáp nhiều may mắn nhất: Tài lộc chạm nóc

Theo tử vi, khi mùa thu đến, vận trình của một số con giáp có thể xuất hiện những thay đổi đáng chú ý. Nhờ năng lực cá nhân cùng sự hỗ trợ của quý nhân, họ có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, cải thiện tài chính và mở rộng các mối quan hệ.

Con giáp Dậu: Tiền bạc và tình duyên cùng có điểm sáng

Nhìn chung, mùa thu được xem là khoảng thời gian nhiều triển vọng với con giáp Dậu. Ảnh minh họa

Dậu đứng ở vị trí chính giữa mùa thu, cũng là chi thuần Kim nhất trong toàn bộ 12 địa chi, nên vượng khí mùa này đối với tuổi Dậu có phần đậm đặc và ổn định hơn hẳn. Tuổi Dậu vốn được biết đến với sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần cầu toàn trong công việc, và mùa thu chính là lúc những phẩm chất đó được đền đáp xứng đáng bằng vật chất, theo Phụ nữ mới.

Trong công việc, những nỗ lực trước đây có cơ hội được ghi nhận. Một số người có thể được giao nhiệm vụ mới, tiếp xúc với môi trường mới hoặc tìm thấy hướng phát triển phù hợp hơn.

Tài chính cũng là phương diện đáng kỳ vọng. Khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện, tuổi Dậu thường nhanh chóng nhận ra lợi thế của mình. Dù vậy, họ vẫn nên ưu tiên những lựa chọn chắc chắn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tín hiệu vui. Người độc thân dễ trở nên nổi bật và có cơ hội gặp người khiến họ muốn tìm hiểu nghiêm túc. Người đã có đôi có thể cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ.

Nhìn chung, mùa thu được xem là khoảng thời gian nhiều triển vọng với con giáp Dậu. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trân trọng các mối quan hệ tốt đẹp và giữ sự tỉnh táo trong chuyện tiền bạc, con giáp này có thể tạo ra những bước tiến đáng kể.

Con giáp Tý: Thông minh gặp đúng thời

Mùa thu, con giáp Tý dễ gặp những cơ hội liên quan đến hợp tác, mở rộng quan hệ hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn nhanh nhạy, tinh tế và có khả năng thích nghi tốt. Mùa thu có thể là thời điểm những ưu điểm này giúp họ tạo ra bước tiến mới trong công việc.

Con giáp này dễ gặp những cơ hội liên quan đến hợp tác, mở rộng quan hệ hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Một cuộc gặp tình cờ hay lời giới thiệu từ người quen cũng có thể mang đến hướng đi mà trước đó con giáp Tý chưa nghĩ tới.

Về tài chính, sự nhạy bén giúp họ biết cách nắm bắt cơ hội và hạn chế những quyết định thiếu cân nhắc. Nếu chủ động hơn, con giáp Tý có thể từng bước cải thiện thu nhập.

Chuyện tình cảm cũng có thêm điểm sáng. Người độc thân dễ mở rộng vòng tròn giao tiếp, trong khi người đã có đôi có thể tìm thấy sự đồng điệu và gắn kết hơn với nửa kia.

Con giáp Tỵ: Quý nhân nâng đỡ, tài lộc khởi sắc

Theo tử vi, mùa thu mang đến cho công việc của con giáp Tỵ có thể xuất hiện thêm cơ hội mới, đặc biệt với những người kinh doanh hoặc thường xuyên phải giao tiếp, mở rộng quan hệ. Ảnh minh họa



Mùa thu mang đến cho con giáp Tỵ nguồn năng lượng tích cực. Sự nhanh trí, quyết đoán và khả năng quan sát giúp con giáp này dễ nắm bắt những thay đổi xung quanh.

Theo tử vi, công việc của con giáp Tỵ có thể xuất hiện thêm cơ hội mới, đặc biệt với những người kinh doanh hoặc thường xuyên phải giao tiếp, mở rộng quan hệ.

Quý nhân cũng là điểm đáng chú ý. Một người đi trước, đồng nghiệp hoặc đối tác có kinh nghiệm có thể đưa ra lời khuyên hữu ích, giúp con giáp Tỵ tránh được những vòng vo không cần thiết.

Tài chính có cơ hội cải thiện nhưng con giáp này vẫn cần tỉnh táo trước các quyết định liên quan đến tiền bạc.

Về tình cảm, người độc thân có thể gặp một đối tượng khiến trái tim rung động. Các cặp đôi cũng có thêm cơ hội hâm nóng tình cảm thông qua những trải nghiệm chung.

Con giáp Thìn: Vận tài lộc rộng mở, sự nghiệp dễ bứt phá

Mùa thu năm 2026 là khoảng thời gian tuổi Thìn dễ nhìn thấy kết quả từ những điều mình đã kiên trì trong nhiều tháng. Ảnh minh họa

May mắn của tuổi Thìn thường không đến quá nhanh. Nhưng một khi đã đến, nó lại có xu hướng đem theo cảm giác rất chắc chắn. Mùa thu năm 2026 là khoảng thời gian tuổi Thìn dễ nhìn thấy kết quả từ những điều mình đã kiên trì trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, theo Ngôi Sao.

Một công việc từng tiến rất chậm có thể bước vào giai đoạn thuận lợi, kinh nghiệm tích lũy lâu ngày bắt đầu trở thành lợi thế, hoặc người trước đây chưa chú ý đến năng lực của bạn cũng có thể thay đổi cách nhìn.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành thành quả khi đi cùng sự chuẩn bị. Con giáp Thìn càng tính toán kỹ, kiểm soát rủi ro tốt thì càng dễ đạt kết quả như mong muốn.

Các mối quan hệ hợp tác cũng đóng vai trò quan trọng. Một người đồng hành đáng tin cậy có thể giúp họ tiến nhanh hơn trên hành trình sự nghiệp.

Chuyện tình cảm nhìn chung cũng có thêm màu sắc. Người độc thân dễ gặp gỡ đối tượng phù hợp, còn người đã có đôi nên dành thêm thời gian chia sẻ với bạn đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.