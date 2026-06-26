Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?
GĐXH - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao nhằm trục lợi.
Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Nguyễn Tiến Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng công cụ (Tool). Đây là một phần mềm nguy hiểm với các chức năng tinh vi: Điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại; vượt bảo mật sinh trắc học.
Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản "rác" này để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú phường Long Biên, TP Hà Nội) tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau.
Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo Tool vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Sau quá trình điều tra, làm rõ, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dânThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Hà Nội đang lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.
Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.
Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?Xã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.
Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái NguyênThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Thông tin hai mẹ con ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc, đồng thời đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mẹ và con nhỏ.
Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Kiểm tra đột xuất trên sông Hồng, lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện 2 bến bãi vật liệu xây dựng hoạt động bến thủy nội địa không phép để bốc dỡ cát. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng cộng 86 triệu đồng.
Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29/6 tới đây.
Hà Nội: Cháy quán cơm trên phố Đội Cấn, nhiều thiết bị và thực phẩm bị thiêu rụiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 25/6, một vụ cháy xảy ra tại quán cơm bình dân ở số 195 Đội Cấn, cạnh khu chung cư 195 Đội Cấn, khiến khu vực bếp cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.
Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) sau hơn 1 năm khởi công đến nay vẫn ì ạch, buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ.
Miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, nhiệt độ Hà Nội có giảm trong đợt nắng nóng như thiêu đốtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, vùng nắng nóng thu hẹp về khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất khu vực vùng núi không quá 34 độ, trong khi Hà Nội và nhiều nơi khác vẫn ở mức cao.
Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồngThời sự
GĐXH - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) sau hơn 1 năm khởi công đến nay vẫn ì ạch, buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ.