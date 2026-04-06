Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.
Trước áp lực truy quét từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt đầu tìm đường "đổ bộ" vào các thành phố lớn tại Việt Nam.
Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, lực lượng chức năng Thủ đô đã phát hiện 3 vụ việc, bắt giữ 58 đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng này tham gia vào chuỗi hành vi vi phạm pháp luật từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đến nhập cảnh trái phép.
Qua đấu tranh, Công an Thành phố nhận diện phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng này, theo đó, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo "đàn em" phối hợp với người Việt để thuê các căn hộ, chung cư cao cấp. Đây là khu vực thường có nhiều người nước ngoài sinh sống, giúp các đối tượng dễ dàng trà trộn và tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Bên trong các căn hộ này là hệ thống máy tính cấu hình cao, thiết bị Simbox và điện thoại di động được lắp đặt sẵn để phục vụ hành vi phạm tội. Chúng lập các "Công ty chứng khoán quốc tế" làm bình phong pháp lý. Các nhóm hoạt động theo quy mô nhỏ, phân tán và liên tục thay đổi địa điểm thuê nhà định kỳ để xóa dấu vết.
Một đặc điểm đáng chú ý là các nhóm này chỉ tập trung lừa đảo người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là mưu đồ nhằm tránh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
Để tối ưu hóa việc ẩn mình, các đối tượng thường thuê người bản địa dọn dẹp và mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mọi thủ tục visa du lịch cho "nhân viên" ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam đều được các đối tượng quản lý sắp xếp kín kẽ dưới danh nghĩa du khách.
Để bảo vệ uy tín của Thủ đô và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là các chủ hộ cho người nước ngoài thuê nhà cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lai lịch và hoạt động của khách thuê.
Báo ngay cho cơ quan Công an khi thấy các đối tượng có biểu hiện sinh hoạt bất thường (ít ra ngoài, lắp đặt nhiều thiết bị điện tử, ra vào kín tiếng).
Việc chung tay của Nhân dân sẽ là "lá chắn" vững chắc nhất để quét sạch các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao, giữ gìn môi trường sống bình yên cho Thủ đô.
