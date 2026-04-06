Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Thứ hai, 21:20 06/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.

Trước áp lực truy quét từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt đầu tìm đường "đổ bộ" vào các thành phố lớn tại Việt Nam.

Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, lực lượng chức năng Thủ đô đã phát hiện 3 vụ việc, bắt giữ 58 đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng này tham gia vào chuỗi hành vi vi phạm pháp luật từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đến nhập cảnh trái phép.

Khi ' ông trùm ' ngọai quốc điều hành lừa đảo xuyên quốc gia tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị Công an bắt giữ. Ảnh: CAHN

Qua đấu tranh, Công an Thành phố nhận diện phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng này, theo đó, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo "đàn em" phối hợp với người Việt để thuê các căn hộ, chung cư cao cấp. Đây là khu vực thường có nhiều người nước ngoài sinh sống, giúp các đối tượng dễ dàng trà trộn và tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Bên trong các căn hộ này là hệ thống máy tính cấu hình cao, thiết bị Simbox và điện thoại di động được lắp đặt sẵn để phục vụ hành vi phạm tội. Chúng lập các "Công ty chứng khoán quốc tế" làm bình phong pháp lý. Các nhóm hoạt động theo quy mô nhỏ, phân tán và liên tục thay đổi địa điểm thuê nhà định kỳ để xóa dấu vết.

Một đặc điểm đáng chú ý là các nhóm này chỉ tập trung lừa đảo người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là mưu đồ nhằm tránh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Khi ' ông trùm ' ngọai quốc điều hành lừa đảo xuyên quốc gia tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CAHN

Để tối ưu hóa việc ẩn mình, các đối tượng thường thuê người bản địa dọn dẹp và mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mọi thủ tục visa du lịch cho "nhân viên" ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam đều được các đối tượng quản lý sắp xếp kín kẽ dưới danh nghĩa du khách.

Để bảo vệ uy tín của Thủ đô và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là các chủ hộ cho người nước ngoài thuê nhà cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lai lịch và hoạt động của khách thuê.

Báo ngay cho cơ quan Công an khi thấy các đối tượng có biểu hiện sinh hoạt bất thường (ít ra ngoài, lắp đặt nhiều thiết bị điện tử, ra vào kín tiếng).

Việc chung tay của Nhân dân sẽ là "lá chắn" vững chắc nhất để quét sạch các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao, giữ gìn môi trường sống bình yên cho Thủ đô.

Bắt nhóm bảo vệ khu công nghệ cao TPHCM 'bảo kê' cho xe tải đi vào giờ cấm

Lợi dụng chức vụ Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu công nghệ cao TPHCM, Sơn nhận tiền của các doanh nghiệp có xe vận tải trên 3,5 tấn và cho phép các xe được lưu thông qua khu công nghệ cao trong khung giờ cấm.

Bắt nhóm bảo vệ khu công nghệ cao TPHCM ‘bảo kê’ cho xe tải đi vào giờ cấm

Nghịch tử nghiện ma tuý kể về cảm giác có "thiết bị công nghệ cao cài vào não bộ"

Chiêu trò tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao

Sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền tỷ

Tự xưng "công an chìm" để lừa đảo xin việc tại khu công nghệ cao

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.

Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Pháp luật - 1 ngày trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

