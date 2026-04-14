Điện Biên: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia với 5.000 bị hại, bắt 59 đối tượng
GĐXH - Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng lừa đảo từng bước chiếm đoạt tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng. Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc.
Nguồn tin từ Công an tỉnh Điện Biên, các lực lượng chức năng trong và ngoài nước vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia mang bí số 426H, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc.
Trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ "ổ nhóm" tội phạm hoạt động tinh vi trên không gian mạng tại bản Phiêng Ngam (huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào).
Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.
Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tổ chức này, tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt chẽ với C02 - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) để đấu tranh triệt phá.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ khẳng định, trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.
Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản "ảo" trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng. Chúng cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, "nhờ" chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng.
Sau đó, đối tượng viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để "hủy dịch vụ". Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.
Tối 10/4/2026, Ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mứu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 toà nhà tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như "doanh nghiệp ngầm".
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng thành công, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ban chuyên án giao 04 đối tượng người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bò Kẹo đấu tranh xử lý theo pháp luật Lào.
