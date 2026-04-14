Vạch trần thủ đoạn “đổi sim”, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Công an đã bắt và khởi tố 04 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã phản ánh công tác hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc Bộ. Qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân, cũng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, cũng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.

Các đối tượng bước đầu được xác định có vai trò chính trong chuyên án này, gồm: Trần Quang Trọng (SN 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (SN 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng chủ mưu Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi "đổi sim" nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin cho Kỷ để thực hiện đổi sim sang các sim "trắng" đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận "rửa tiền" bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: CACC

Điển hình, ngày 20/01/2026, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin 15 khách hàng, thực hiện đổi thành công 13 sim, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7 –8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế về các hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự và "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.