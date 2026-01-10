'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Ngày 10/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), vào khoảng 21h33 ngày 09/01 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 1 xe máy và 2 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, anh Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô tô mang BKS 90B2-468.xx đã liều lĩnh đi vào đường cao tốc và chạy ngược chiều.

"Ma men" điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn.

Hậu quả, chiếc xe máy của H. đã va chạm với 2 xe ô tô con (BKS 90A-136.xx và 18A-475.xx) đang lưu thông đúng chiều. May mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô bị trầy xước nhẹ, riêng chiếc xe máy của H. bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, trong hơi thở của Đỗ Văn H. có nồng độ cồn lên tới 0,731 mg/l. Đây là mức vi phạm rất cao, gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất được quy định trong Nghị định 100 (mức kịch khung là 0,4 mg/l khí thở).

Hiện tại, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận để xem xét dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” của Đỗ Văn H.