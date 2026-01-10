Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Thứ bảy, 18:58 10/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.

Ngày 10/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), vào khoảng 21h33 ngày 09/01 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 1 xe máy và 2 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, anh Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô tô mang BKS 90B2-468.xx đã liều lĩnh đi vào đường cao tốc và chạy ngược chiều.

"Ma men" điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn.

Hậu quả, chiếc xe máy của H. đã va chạm với 2 xe ô tô con (BKS 90A-136.xx và 18A-475.xx) đang lưu thông đúng chiều. May mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô bị trầy xước nhẹ, riêng chiếc xe máy của H. bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, trong hơi thở của Đỗ Văn H. có nồng độ cồn lên tới 0,731 mg/l. Đây là mức vi phạm rất cao, gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất được quy định trong Nghị định 100 (mức kịch khung là 0,4 mg/l khí thở).

Hiện tại, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận để xem xét dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” của Đỗ Văn H.

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

GĐXH - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Huy (SN 1999) không những không chấp hành mà còn quay đầu xe, lao thẳng vào tổ công tác khiến 3 cán bộ CSGT ở Thái Nguyên suýt bị thương.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuần

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

Đau lòng án mạng anh giết em, bạn bè truy sát nhau do “ma men”

Đau lòng án mạng anh giết em, bạn bè truy sát nhau do “ma men”

CSGT TPHCM phạt tiền 1,7 tỷ đồng các ‘ma men’ trong dịp Tết

CSGT TPHCM phạt tiền 1,7 tỷ đồng các ‘ma men’ trong dịp Tết

Đà Nẵng: Bắt giam một ma men kẹp cổ cô gái để cướp điện thoại

Đà Nẵng: Bắt giam một ma men kẹp cổ cô gái để cướp điện thoại

Cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Pháp luật - 27 phút trước

Hôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Pháp luật - 1 ngày trước

Đối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Xem nhiều

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Pháp luật
Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Pháp luật
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top