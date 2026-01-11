Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốc
Sau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tín (sinh năm 1982, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp), là tài xế xe khách, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 7/1, Nguyễn Đức Tín điều khiển xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc hướng TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, xe khách do Tín điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15LD-004.02 chạy cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải của xe khách. Sau va chạm, xe tải rời khỏi hiện trường.
Thay vì dừng xe để xử lý vụ việc theo quy định, Nguyễn Đức Tín đã điều khiển xe khách chạy với tốc độ cao, rượt đuổi xe tải trên quãng đường dài. Trong quá trình này, tài xế liên tục vi phạm các quy tắc an toàn giao thông như đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục và nhiều lần quay đầu xe tại khu vực ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc trên xe khách có 25 hành khách, khiến hành vi vi phạm của bị can trở nên đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
