Cụ bà bị xe tải tông tử vong khi băng qua Quốc lộ 1
GĐXH - Khi đang di chuyển qua tuyến Quốc lộ 1A, cụ bà 79 tuổi không may bị xe tải đang chạy theo hướng Nam – Bắc tông trúng, tử vong tại chỗ.
Ngày 10/12, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, một cụ bà trên địa bàn vừa tử vong sau khi bị xe tải tông lúc băng qua đường.
Sáng cùng ngày, bà D.T.T. (SN 1946, trú thôn 6, xã Đông Trạch) đi bộ băng qua Quốc lộ 1A đoạn Km 639+734, thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 77H -10125 do tài xế N.H.D. (SN 1982, trú xã Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, di chuyển theo hướng Nam - Bắc tông trúng. Va chạm mạnh khiến bà T. tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Công an xã Đông Trạch có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
