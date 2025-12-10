Mới nhất
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại ki-ốt trên phố Lò Đúc

Thứ tư, 16:04 10/12/2025
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chiều 10/12, dãy ki-ốt nằm tại số 168 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, vụ hỏa hoạn diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/12, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại nhà dân ở số 168 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng. Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà cấp 4 chứa đồ dễ bén lửa nên đã bùng phát nhanh chóng.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngôi nhà mặt đường bốc cháy rất nhanh, lửa và khói bốc lên ngùn ngụt. Nhiều người dân sau đó đã sử dụng bình chữa cháy cố gắng khống chế ngọn lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại ki-ốt trên phố Lò Đúc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai đội hình chữa cháy.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê và điều tra nguyên nhân.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại ki-ốt trên phố Lò Đúc - Ảnh 2.Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời

Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.

