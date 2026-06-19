Thay đổi chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ ngày 1/7/2026?
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể tham khảo.
Quy định mới về danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Theo Điều 23 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2026 có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 quy định danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" như sau:
"1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận;
c) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
d) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
Chính phủ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này".
Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/10/2026, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận;
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" gồm những gì?
Theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" gồm:
- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;
- Báo cáo thành tích của cá nhân.
- Biên bản họp bình xét thi đua;
- Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
Mức tiền thưởng khi đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" bao nhiêu khi lương cơ sở tăng?
Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, cá nhân đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ được tặng bằng chứng nhận, khung và mức tiền thưởng là 1,0 lần mức lương cơ sở.
Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng. Theo đó, cá nhân đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được nhận mức tiền thưởng là:
2.530.000 đồng x 1,0 = 2.530.000 đồng.
Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Theo Điều 43 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Tập thể lao động xuất sắc", "Tập thể lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến" như sau:
- Thủ trưởng cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Tập thể lao động xuất sắc".
- Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến" thực hiện như sau:
+ Đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";
+ Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có tư cách pháp nhân xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân do thủ trưởng cấp trên trực tiếp xét tặng.
Ngoài ra, Điều 7 Thông tư 12/2019/TT-BNV còn quy định về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" như sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở, ban, ngành và cấp huyện do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng xét, trình giám đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
- Người lao động, tập thể người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài; hợp tác xã trong các ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại...do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã trực tiếp quản lý xem xét, quyết định.
Theo đó, thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thực hiện theo quy định nêu trên.
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