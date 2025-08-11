Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích này

Quy định mới nhất về tiền thưởng "Bằng khen, của Thủ tướng Chính phủ"

Nghị định 152/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong đó quy định rõ về mức thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

Tại Khoản 1, Điều 54 Nghị định 152/2025/NĐ-CP, mức tiền thưởng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương đối với cá nhân được quy định như sau:

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng bằng, khung và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng bằng, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tặng bằng, khung, kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương được tặng bằng, khung, kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Bằng khen của Đại học Quốc gia được tặng bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng được tặng bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng.

Theo đó, trong trường hợp cán bộ. công chức, viên chức được tặng bằng khen "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" thì được thưởng: 2.340.000 đồng x 3,5 = 8.190.000 đồng.

Công chức, viên chức được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mức thưởng được nhận theo quy định Nghị định 152/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện để được xét tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định: "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"".

Như vậy, sau khi được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh, cá nhân phải có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thì đủ điều kiện đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là loại bằng khen gì?

Theo Điều 70 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là loại bằng khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.

Cụ thể, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho:

- Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết.

- Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

(Theo Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

Hồ sơ xét tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 98/2023/NĐ-CP thì hồ sơ xét tặng hoặc truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có 01 bộ (bản chính) gồm:

+ Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do lập được thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo thì phải có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thành tích đề nghị khen thưởng;

+ Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 30 Nghị định 98/2023/NĐ-CP (nếu có).

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài và cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài có 01 bộ (bản chính) gồm:

+ Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể do cơ quan trình khen thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm:

+ Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

Thông tin ai cũng muốn biết: Quy định mới nhất về mức tiền thưởng cho các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen năm 2025 GĐXH - Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong đó quy định cụ thể về các mức tiền thưởng. Dưới đây là thông tin cụ thể.