Tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" có sự thay đổi từ ngày 1/7, mức thưởng hơn 11 triệu đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là gì?

Theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng 2022, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là danh hiệu vinh dự cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam để tặng thưởng cho những cá nhân lập được thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua lao động, sản xuất và sáng tạo.

Tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là gì?

Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Thi đua khen thưởng 2022, tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được quy định như sau:

1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

2. Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Theo quy định trên tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" bao gồm:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Tiền thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo lương cơ sở mới từ 1/7 lên đến hơn 11 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" mức tiền thưởng được bao nhiêu khi mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026?

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo quy định mới của Chính phủ. Theo đó, tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở, nên mức thưởng cũng tăng tương ứng.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 152/2025/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 1/7/2025 và hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027) quy định mức tiền thưởng Chiến sĩ thi đua (Đối với cá nhân) như sau:

- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở;

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;

- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

Mức tiền thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc như sau:

2.530.000 đồng x 4,5 = 11.385.000 đồng.

Như vậy, người đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tặng Bằng chứng nhận, Huy hiệu và mức tiền thưởng là 11.385.000 đồng.

Công chức, viên chức sẽ được nhận tiền thưởng gần 9 triệu đồng nếu đạt được thành tích này trong năm 2026 GĐXH - Từ 1/7/2026, nếu công chức, viên chức được tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được nhận thưởng bao nhiêu khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng?