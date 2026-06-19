Tin sáng 19/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng; Hà Nội và TP.HCM hôm nay công bố điểm thi vào lớp 10

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 19/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Hà Nội trưa và chiều 19/6 xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố phổ biến 35-37 độ; khu vực phía Tây và phía Nam 34-36 độ. Từ ngày 21 đến ngày 25/6, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến cường độ nắng nóng tại Hà Nội gia tăng.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trong ngày 19/6. Ảnh minh họa

Hà Nội, TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, công tác chấm thi đã hoàn tất. Sau nhiều ngày chờ đợi, hơn 124.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ sớm biết kết quả.

Theo kế hoạch, dự kiến điểm thi và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm học 2026-2027 sẽ được công bố cùng thời điểm vào tối 19/6. Việc công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn giúp thí sinh xác định ngay khả năng trúng tuyển, thay vì phải tiếp tục chờ đợi thêm một đợt công bố riêng. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Tại TP.HCM, theo kế hoạch, điểm thi lớp 10 của học sinh TP.HCM năm nay sẽ được công bố ngày 19/6. Đây là kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên tại TP.HCM sau sáp nhập. Kỳ thi có sự tham gia của hơn 151.000 thí sinh và đề thi được ra cân đối để phù hợp với thực tế của 3 địa phương trước đây.

Hà Nội và TP.HCM cùng công bố điểm thi vào 10 trong ngày 19/6.

34 địa phương hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố

VTC News đưa tin, chiều 18/6, tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, các địa phương đang tập trung sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình và tiến độ đã đề ra.

"34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố. Về cơ bản các địa phương đang đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra", ông Thành nói.

Về chế độ, chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện Bộ Nội vụ thông tin, việc phát sinh các trường hợp dôi dư là tất yếu trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

Bên cạnh mục tiêu tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp còn nhằm rà soát, nâng cao chất lượng, trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Chỉ thị 21 và Nghị định 154 đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: VTC News

Bắt tạm giam người phụ nữ đăng video trên TikTok bị cho là bịa đặt, vu khống hai bệnh viện ở Hà Nội

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng nền tảng mạng xã hội TikTok, Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) đã sử dụng tài khoản "Hà My" (@h.my3208) để đăng tải 9 video clip có nội dung bịa đặt, vu khống, kích động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Trên cơ sở kết quả điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thiên Hương (ảnh CAHN).

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 2 tỷ đồng hoạt động trên mạng

Theo SK&ĐS, ngày 18/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, triệu tập 14 đối tượng có liên quan để làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản đại lý và tài khoản thành viên trên các trang cá cược trực tuyến để tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ ngày 10/5 đến nay, các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với đối tượng Nguyễn Thông. Ảnh: CAKH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Dương Tuấn Hải (41 tuổi), Nguyễn Thông (36 tuổi) cùng ở phường Tây Nha Trang và Trần Nghĩa Danh (54 tuổi, ở phường Nha Trang) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến 16/6, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn...



