Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốc

Thứ hai, 13:30 05/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Thiết bị đo pH là công cụ thiết yếu trong thực phẩm, xử lý nước, thủy sản và nghiên cứu. THB Việt Nam phân phối chính hãng Hanna Instruments, mang đến nhiều dòng máy đo pH chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp rộng.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốc - Ảnh 1.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng, uy tín

Thành lập vào năm 2012, THB Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vươn lên khẳng định vị thế là đại lý phân phối máy đo pH chính hãng của thương hiệu Hanna Instruments tại thị trường Việt Nam. Đại diện phía công ty chia sẻ: "Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến mức giá thành ưu đãi nhất để khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng Hanna với chi phí hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ chứng từ, bảo hành minh bạch theo đúng quy định của nhà sản xuất."

Hầu hết mọi khách hàng khi đến với THB Việt Nam đều tỏ ra hài lòng bởi dịch vụ hậu mãi tận tâm, luôn được tư vấn chuyên sâu bởi đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu về các mẫu máy đo pH Hanna. Doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp mà còn đồng hành xuyên suốt trong quá trình sử dụng, đảm bảo khách hàng luôn an tâm về chất lượng lẫn trải nghiệm dịch vụ.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốc - Ảnh 2.

THB Việt Nam là đại lý phân phối chính thức máy đo pH của thương hiệu Hanna

Trong hơn 13 năm hoạt động và phát triển, THB Việt Nam không ngừng mở rộng kênh bán hàng, tối ưu quy trình đặt mua và tăng cường hỗ trợ trực tuyến nhằm mang đến sự thuận tiện tối đa, giúp quý khách hàng có thể tiếp cận và sở hữu thiết bị một cách dễ dàng, dù mua trực tiếp hay đặt hàng từ xa. Doanh nghiệp cũng cam kết giao hàng tận nơi, miễn phí vận chuyển trong phạm vi 5km đối với đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, đảm bảo khách hàng luôn nhận được sản phẩm nhanh chóng, đúng hẹn.

Với những nỗ lực không ngừng trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ, THB Việt Nam đã trở thành điểm đến đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng ngàn khách hàng từ cá nhân đến tổ chức hay doanh nghiệp trong việc lựa chọn các thiết bị đo lường chính hãng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, tối ưu và lâu dài trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những dòng máy đo pH Hanna được ưa chuộng tại THB Việt Nam

Là đại lý phân phối chính hãng máy đo pH Hanna, THB Việt Nam mang đến danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng trên toàn quốc. Trong số đó có bút đo pH Hanna được ưa chuộng hơn cả nhờ thiết kế nhỏ gọn, hình dạng giống như một chiếc bút thuận tiện để mang theo và sử dụng từ phòng thí nghiệm cho đến hiện trường. Các model được trang bị nhiều tính năng hiện đại như tự động hiệu chuẩn, tự động tắt để đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm pin tối ưu.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốc - Ảnh 3.

Bút đo pH Hanna nhỏ gọn nhưng chắc chắn, độ bền cao

Nói về máy đo pH cầm tay Hanna, đại diện THB Việt Nam chia sẻ: "Dòng sản phẩm này sở hữu mẫu mã phong phú và luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, bền bỉ, khả năng chống nước – chống bụi – chịu va đập tốt. Không chỉ có dải đo pH rộng với độ chính xác cao, nhiều model còn được tích hợp thêm chức năng đo nhiệt độ, đo ORP… giúp người dùng kiểm tra chất lượng nước một cách toàn diện và thuận tiện hơn."

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốc - Ảnh 4.

Máy đo pH cầm tay Hanna ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực

Máy đo pH để bàn Hanna đang được THB Việt Nam phân phối với khả năng đo đa dạng, độ chính xác cao. Dòng sản phẩm được trang bị hàng loạt tính năng thông minh như CAL Check, GLP, lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và kết nối máy tính, đặc biệt phù hợp cho phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu khoa học và môi trường công nghiệp…

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Với lợi thế phân phối chính hãng, đa dạng sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật tận tâm, THB Việt Nam đang là địa chỉ uy tín để doanh nghiệp và người dùng cá nhân lựa chọn máy đo pH chất lượng cao. Trong bối cảnh nhu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe, việc đầu tư đúng thiết bị từ một đơn vị đáng tin cậy sẽ giúp quá trình sản xuất – kiểm nghiệm diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

Để được tư vấn chuyên sâu, mua sắm máy đo pH chính hãng với giá thành ưu đãi, quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ ngay với THB Việt Nam theo địa chỉ:

Cửa hàng tại Hà Nội:

• Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ)

• Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM:

• Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ)

• Hotline: 0918132242

Đặt hàng tại online tại website:

• Maydochuyendung.com

• Thbvietnam.com

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đua nhau giảm giá đầu năm mới: Người tiêu dùng được lợi hay mắc bẫy khuyến mại quen thuộc?

Đua nhau giảm giá đầu năm mới: Người tiêu dùng được lợi hay mắc bẫy khuyến mại quen thuộc?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 phút trước

GĐXH - Những ngày đầu năm, thị trường mua sắm sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá sâu. Thế nhưng, phía sau các biển hiệu “sale kịch sàn” vẫn là nỗi băn khoăn của người tiêu dùng về tính minh bạch giá cả và giá trị thực của ưu đãi.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sâu, rẻ nhất phân khúc hạng A, sẵn sàng cạnh tranh Kia Morning về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sâu, rẻ nhất phân khúc hạng A, sẵn sàng cạnh tranh Kia Morning về doanh số

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 hấp dẫn hứa hẹn đánh bại Kia Morning để giữ vững ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc xe cỡ A.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 5/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều điều chỉnh đi lên.

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh của Yamaha đã chính thức được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế khiến cả Honda Vision và SH Mode phải dè chừng.

Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga dễ dàng hấp dẫn đông đảo khách hàng, qua đó ‘soán ngôi’ của ‘Tiểu SH’ Vision để trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.

Xem nhiều

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 199 triệu đồng, gọn gàng và dễ tiếp cận.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”

Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”

Sản phẩm - Dịch vụ
Hà Nội: Căn hộ studio tại các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng được rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 2 tỷ đồng

Hà Nội: Căn hộ studio tại các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng được rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 2 tỷ đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top