Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Diễn biến giá biệt thự cho thuê tại huyện Đan Phượng cũ

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự tại xã Ô Diên nổi bật hơn hẳn so với 2 xã Đan Phượng và Liên Minh được thành lập từ huyện Đan Phượng cũ. Giá biệt thự rao bán tại đây dao động phổ biến từ 90-250 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 112m2, mặt tiền 8m tại dự án Vinhomes Wonder City, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 232,14 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán một căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 200m2, mặt tiền 8m tại dự án The Phoenix Garden, đường Tây Thăng Long, xã Đan Phượng (tức Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cũ) với giá 19,9 tỷ đồng, tương đương 99,5 triệu đồng/m2.

Không chỉ biệt thự, hiện nay giá các loại hình bất động sản khác như nhà riêng, đất ở, chung cư, nhà mặt phố... trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

