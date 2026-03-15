Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (15/3) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.
Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn của DOJI niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn của Phú Quý niêm yết ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới phiên cuối tuần đang ở quanh giá 5.020,6 - 5.021,1 USD/ounce. Hôm qua, giá kim loại quý này duy trì tại mức 5.020,6 USD/ounce.
Mặc dù xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá vàng thế giới trong tuần từ 9 - 15/3, chỉ giao dịch trong khoảng từ 5.020 - 5.200 USD/ounce, giảm mạnh so với mức đỉnh 5.423 USD/ounce của tuần trước đó.
Thị trường vàng toàn cầu tuần này biến động mạnh trong biên độ từ khoảng 5.000 – 5.240 USD/ounce. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài và diễn biến phức tạp hơn.
VOV chia sẻ thông tin từ Kitco News, sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và nhu cầu thanh khoản đô la Mỹ đang gây áp lực lên giá vàng, nhưng các nhà phân tích cho rằng, các nhà đầu tư không nên nhầm lẫn sự điều chỉnh giảm ngắn hạn với xu hướng dài hạn.
Trong ngắn hạn, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn là một trở ngại đáng kể. Với lạm phát vẫn ở mức cao, ngân hàng trung ương có rất ít dư địa để mạnh tay cắt giảm lãi suất ngay cả khi đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. Điều đó có nghĩa là lãi suất có khả năng vẫn ở mức cao, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.
Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự chuyển hướng sang nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi đối mặt với giá tiêu dùng leo thang vốn đang bị trầm trọng thêm bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Xe ô tô Toyota giảm sốc, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Cross thấp chưa từng cóGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô Toyota đang áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz...
Giá xe ô tô Mitsubishi giảm cực mạnh, rẻ kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage thấp chưa từng cóGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Mitsubishi đang có chương trình ưu đãi vô cùng lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage...
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Hatchback điện giá 157 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam thiết kế trang nhã, hai túi khí, chạy 220 km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH chị em dễ mê mẩnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback điện bản 5 cửa sắp được bán tại thị trường Việt Nam, liệu giá bán có hấp dẫn như tại quê nhà?
Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyênGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 14/3, Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc về điều hành kinh doanh xăng dầu. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu không thay đổi so với kỳ trước đó (11/3).
Xe ga 244cc giá 63 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH, rẻ chỉ ngang SH ModeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 244cc với mức giá rất rẻ, hứa hẹn sẽ đánh bại những đối thủ đã thành danh như Honda SH, Air Blade hay LEAD nhờ loạt trang bị đỉnh cao.
Tỷ giá USD,/ VNĐ 13/3: USD ‘nóng’ theo xung đột Trung Đông, Vietcombank, BIDV, Viettinbank điều chỉnh bất ngờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xung đột Trung Đông khiến đồng bạc xanh toàn cầu leo thang, tỷ giá ngoại tệ tại hệ thống Vietcombank chiều nay (13/3) đã có những diễn biến mới, trực tiếp tác động đến túi tiền của người tiêu dùng và các kế hoạch giao dịch cuối tuần.
Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota ViosGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.