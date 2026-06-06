Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!
Nếu biết thêm 2 nguyên liệu này nữa, thì tác dụng và giá trị dinh dưỡng của món ăn sẽ tăng gấp đôi, giúp thanh nhiệt - giải nhiệt mùa hè hiệu quả hơn, đồng thời cũng tốt hơn cho dạ dày.
Mùa hè, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, ngột ngạt và khó chịu. Chúng ta thường cảm thấy nóng ran toàn thân, khô miệng, cáu kỉnh, thậm chí vô cùng chán ăn. Lúc này, một món ăn thanh mát có tác dụng làm mát và giải nhiệt là lựa chọn hoàn hảo. Và đậu xanh là một trong những nguyên liệu được sử dụng nhiều trong mùa hè để thanh nhiệt, giải nhiệt - giải độc trong mùa hè.
Nhiều người trong số chúng ta theo thói quen chỉ dùng đậu xanh thêm vào khi nấu canh, nấu chè với mục đích giải nhiệt. Tuy nhiên nếu biết thêm 2 nguyên liệu này nữa, thì tác dụng và giá trị dinh dưỡng sẽ tăng gấp đôi, giúp thanh nhiệt - giải nhiệt mùa hè hiệu quả hơn, đồng thời cũng tốt hơn cho dạ dày.
Thành phần đầu tiên là củ hoa huệ . Theo Đông y, củ hoa huệ có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh tâm và phế. Củ hoa huệ có vị ngọt và mềm, có thể làm dịu tinh thần và giảm khô miệng. Ngoài ra, củ hoa huệ còn hỗ trợ giảm sưng viêm, mụn nhọt và giúp cơ thể đào thải độc tố. Nếu bạn khó ngủ vào mùa hè và cảm thấy cáu kỉnh, thêm một ít củ hoa huệ vào cùng đậu xanh có thể làm giảm cảm giác nóng bức.
Nguyên liệu thứ hai là hạt sen . Hạt sen có tác dụng thanh nhiệt, an thần. Khi kết hợp với đậu xanh, chúng đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại tình trạng bí bách và khô miệng do cái nóng mùa hè gây ra. Sau khi thưởng thức món ăn, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái.
Cách để làm món ăn kết hợp 3 nguyên liệu này cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần ngâm và rửa sạch các nguyên liệu. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi. Tiếp đó bạn cho lượng nước vừa đủ vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Hạ lửa nhỏ và nấu cho đên khi đậu xanh và hạt sen chín mềm. Cuối cùng bạn thêm lượng đường phèn vừa khẩu vị, khuấy đều cho tan là hoàn thành. Cụ thể công thức món chè đậu xanh, củ hoa huệ và hạt sen như sau:
Nguyên liệu: 80g đậu xanh, 15g củ hoa huệ khô, 20g hạt sen, lượng đường phèn vừa phải.
Cách nấu món chè đậu xanh củ hoa huệ và hạt sen
Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu rồi ngâm củ hoa huệ khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu. Ngâm đậu xanh khoảng nửa tiếng trước khi nấu. Hạt sen rửa sạch (hạt sen loại bỏ tâm sen nếu không thích vị đắng). Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa phải.
Bước 2: Đặt nồi lên bếp và đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn chỉnh về mức lửa nhỏ và nấu cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Sau đó mở nắp nồi, thêm lượng đường phèn vừa phải, khuấy đều cho tan là có thể tắt bếp. Bạn có thể để chè nguội hơn rồi thưởng thức hoặc để mát trong tủ lạnh trước khi dùng.
Bạn thấy đấy, từ những nguyên liệu quen thuộc, nếu biết khéo léo kết hợp sẽ làm tăng gấp đôi công dụng của món ăn. Cũng như đậu xanh, nếu kết hợp với hạt sen và củ hoa huệ thì tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và giải độc cũng được tăng gấp đôi - rất hợp lý trong thời tiết mùa hè nắng như thiêu đốt!
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