Lòng đỏ trứng gà có đốm máu ăn được không?

Vì sao lòng đỏ trứng gà xuất hiện đốm máu?

Đốm máu trong lòng đỏ trứng gà là hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra trong quá trình hình thành trứng. Nguyên nhân chủ yếu là do một mạch máu rất nhỏ trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng của gà mái bị vỡ trước khi lớp vỏ trứng được tạo thành. Khi đó, một lượng máu rất nhỏ sẽ hòa vào lòng đỏ và tạo thành đốm màu đỏ hoặc nâu sẫm.

Hiện tượng này không liên quan đến việc trứng đã hỏng hay gà mắc bệnh. Ngoài ra, nhiều người nhầm tưởng đốm máu là dấu hiệu của trứng đã được thụ tinh nhưng thực tế hai hiện tượng này không có mối liên hệ trực tiếp. Ngay cả những quả trứng chưa từng được thụ tinh cũng có thể xuất hiện đốm máu.

Trứng có đốm máu có an toàn để ăn không?

Trong đa số trường hợp, trứng có đốm máu vẫn an toàn để sử dụng nếu là trứng còn tươi, không có dấu hiệu hư hỏng như mùi lạ, lòng trắng bị loãng bất thường hoặc vỏ nứt, mốc.

Đốm máu trong lòng đỏ trứng gà là hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra trong quá trình hình thành trứng.

Sau khi được nấu chín kỹ, loại trứng này vẫn cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất giống như những quả trứng bình thường.

Nếu cảm thấy mất thẩm mỹ hoặc không thoải mái khi nhìn thấy đốm máu, bạn có thể dùng đầu thìa hoặc mũi dao sạch để lấy phần đốm này ra trước khi chế biến. Điều này không làm ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của quả trứng.

Khi nào nên bỏ trứng có đốm máu?

Không phải cứ có đốm máu là phải bỏ trứng. Tuy nhiên, bạn nên loại bỏ nếu trứng xuất hiện thêm một hoặc nhiều dấu hiệu sau: Có mùi hôi, mùi lưu huỳnh hoặc mùi bất thường. Lòng trắng đổi màu, đục hoặc có nhiều tạp chất.

Vỏ trứng bị nứt, rò rỉ hoặc có dấu hiệu nấm mốc. Đốm máu quá lớn kèm theo những bất thường khác trong cấu trúc của trứng.

Trong đa số trường hợp, trứng có đốm máu vẫn an toàn để sử dụng nếu là trứng còn tươi.

Những dấu hiệu trên có thể cho thấy trứng đã bị hỏng hoặc nhiễm vi sinh vật và không còn an toàn để sử dụng.

Đốm máu trong trứng có phổ biến không?

Tỷ lệ xuất hiện thường khá thấp và phổ biến hơn ở trứng từ các đàn gà nuôi nhỏ hoặc gà mái còn non.

Trong sản xuất công nghiệp, nhiều cơ sở sử dụng hệ thống soi trứng để phát hiện và loại bỏ những quả có đốm máu trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, người tiêu dùng ít có cơ hội bắt gặp hiện tượng này ở trứng thương mại.

Cách chọn và bảo quản trứng an toàn

Để hạn chế mua phải trứng kém chất lượng, bạn nên lưu ý một số điểm sau: Chọn trứng có vỏ sạch, nguyên vẹn, không bị nứt hoặc rạn. Mua trứng tại cửa hàng, siêu thị hoặc cơ sở uy tín.

Việc bảo quản trứng đúng cách giúp hạn chế nguy cơ vi khuẩn phát triển và giữ được chất lượng của trứng trong thời gian dài hơn.

Bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp và tránh để quá lâu. Nấu chín hoàn toàn trước khi ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm.

Việc bảo quản trứng đúng cách giúp hạn chế nguy cơ vi khuẩn phát triển và giữ được chất lượng của trứng trong thời gian dài hơn.

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