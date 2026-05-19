Theo chân các streamer lật mở bí mật căn nhà ma gắn liền truyền thuyết ‘Oan hồn Hứa thị’

Nối tiếp teaser poster với hình ảnh hồn ma cô Hứa mặc áo đỏ ngồi trên ghế bành đầy ma mị, poster chính thức của Lầu chú Hỏa mở rộng không gian, đưa đẩy thêm cảm giác rùng rợn với cảnh tượng nghi thức gọi hồn. 5 streamer ngồi thành vòng tròn giữa căn phòng lớn, xung quanh một mâm lễ bày biện cầu kỳ.

Cả 5 cùng ngửa mặt, tay cầm đũa gõ vào bát, hai mắt trợn tròn trắng dã, vẻ mặt không cảm xúc như bị trấn hồn. Tâm điểm của bức ảnh là cô Hứa xõa tóc, mặc bộ áo màu đỏ bước xuống từ cầu thang phủ bụi xưa cũ. Không gian phủ ánh đèn đỏ cùng màu đỏ từ xiêm y của vong hồn đánh mạnh vào thị giác, đủ khiến người xem rùng mình. Hình ảnh tổng thể ma quái, dự báo góp thêm vào dòng phim kinh dị Việt một cảnh cầu cúng vô cùng ma quái và ấn tượng.

Hình ảnh đầy ma mị trong phim "Lầu chú Hỏa".

Với tagline: "Khai đàn gọi hồn, đánh thức ác linh", poster gợi mở bi kịch bắt nguồn từ đàn lễ cầu cúng ma quái, khiến ác linh trỗi dậy sau trăm năm ngủ vùi. Lời đồn về con ma nhà họ Hứa đã lưu truyền trong dân gian cả thế kỷ, qua đó càng tạo dựng được cảm giác tò mò với fan kinh dị.

Nếu poster chỉ khơi gợi cảm giác rùng rợn và bí ẩn, trailer Lầu chú Hỏa liên tục đẩy lan tỏa nỗi sợ hãi của các nhân vật đến khán giả. Đoạn phim mở màn với không gian phủ xanh được ghi lại từ màn hình máy quay của nhân vật, gây giật mình bằng hình ảnh nữ chính Chi (Trần Kỳ Anh đóng) ngồi chải tóc, vẻ mặt ngây dại giống như bị đoạt hồn.

Câu chuyện mở màn khi nhóm streamer bắt đầu kế hoạch khám phá biệt thự bị bỏ hoang đã lâu của chú Hỏa (doanh nhân người gốc Hoa ở đầu thế kỷ 20). Với những số tiền được hứa đầy hậu hĩnh tăng lên theo lượt view của buổi livestream, cả nhóm hăm hở bước vào hành trình đầy kích thích này, mà không biết rằng, bao điều đáng sợ đang đón đường.

Căn nhà tăm tối, ẩm mốc và phủ bụi nhìn sơ đã thấy nhuốm màu ghê rợn. Trước cửa phòng cô Hứa, nhóm bạn cùng thực hiện nghi thức gọi hồn. Tiếng đũa khua bát vang lên ngày một dày giữa nơi vườn không nhà trống rồi bỗng chốc im bặt, từ đây những chuyện ghê rợn dần xảy đến với các nhân vật.

Một góc quay kinh dị trong phim.

Càng tìm cách chạy trốn, họ càng nhận ra mình giống như "bị nhốt" trong căn nhà ma ám. Có người bị khóa tay chân trên chiếc ghế sắt cô Hứa từng sử dụng. Có người vừa mở cửa nhà toan thoát ra lại bị kéo trở lại. Những thân người bật ngửa bị bẻ cong, những đôi mắt trào máu, những gương mặt hoảng sợ, những tiếng la hét kinh hoàng liên tục xuất hiện trên màn ảnh, kéo người xem hòa vào cơn hoảng loạn của câu chuyện trong phim. Hình ảnh bóng người mặc đồ trắng, tóc xõa, mặt dính máu chạy giữa hành lang hay chiếc ghế sắt truy đuổi con người cũng gây ám ảnh không kém.

Khác với poster, cô Hứa không lộ diện trong trailer, nhưng đoạn phim mang đến cảm giác hồn ma này luôn hiển hiện, bám sát những kẻ lạ mặt đột nhập căn nhà của cô. Phong cách làm phim found footage (giả tài liệu) cho khán giả theo dõi diễn biến qua lăng kính của các nhân vật, làm câu chuyện thêm phần chân thật, cảm giác sợ hãi thêm đeo bám, bước đầu cho thấy đây là cuốn phim kinh dị tiềm năng trong thị trường rạp Việt mùa hè 2026.

Ngay từ tựa đề phim, Lầu chú Hỏa đã mở ra câu chuyện diễn ra gần như trọn vẹn trong căn biệt thự cổ. Việc quay phim tại một bối cảnh dựa theo địa danh có thật và gắn liền lời đồn truyền miệng như vậy giúp phim có lợi thế khơi gợi nỗi sợ hiệu quả cho khán giả. Việc này đồng thời giúp tối ưu thời gian và chi phí sản xuất, để đoàn phim chăm chút cho từng chi tiết, tập trung nuôi dưỡng tâm lý cho diễn viên, nhờ đó dàn dựng phim tốt hơn.

Các nhân vật trong phim "Lầu chú Hỏa".

Tuy nhiên, việc này đòi hỏi đạo diễn Hùng Trần mất nhiều thời gian phát triển kịch bản, tính toán cách quay để đảm bảo nhịp phim hấp dẫn từ đầu tới cuối, dù nhân vật chỉ loanh quanh trong một căn nhà. Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất, thiết kế cần duy trì điều kiện quay phim và môi trường nhất quán xuyên suốt. Đáp ứng yêu cầu đặc thù của phim, ê-kíp đầu tư rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị và diễn tập kỹ lưỡng trước khi phim bấm máy. "Và đó là lý do chúng ta có được thành quả tốt như hiện tại", nhà sản xuất Lee Jin Sung đến từ Runup Vietnam bày tỏ sự hài lòng với Lầu chú Hỏa.

Thay vì sử dụng bối cảnh gốc, đoàn phim tái dựng "lầu chú Hỏa" tại một địa điểm khác để tối đa hóa tính giải trí và hiệu ứng điện ảnh cho phim. Đạo diễn Hùng Trần cho hay bối cảnh được thiết lập từ sự tìm hiểu kỹ lưỡng về kiến trúc Pháp nói chung đầu thế kỷ 20 cùng với biệt thự thực tế của gia đình doanh nhân Hứa Bổn Hòa. Truyền thuyết oan hồn cô Hứa cũng là chất liệu quan trọng để thiết kế các căn phòng trong căn nhà. Ngoài ra, đoàn phim đưa vào nhiều sự sáng tạo dựa trên concept found footage và ý tưởng kinh dị của đạo diễn, giám đốc mỹ thuật.

Từ những hình ảnh đầu tiên, Lầu chú Hỏa gây nhiều tò mò khi căn nhà được đồn đại có ma suốt một thế kỷ được tái hiện trên màn ảnh rộng. Cùng với đó, trailer hé lộ dàn diễn viên với diễn xuất tâm lý nặng đô khi bước vào câu chuyện này. Ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hongkong1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả tim máu của Victor Vũ, 4 gương mặt còn lại là Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều mới lạ. Giữa lúc các dự án nội địa ưu tiên gương mặt ngôi sao để đảm bảo doanh thu phòng vé, nhà sản xuất Runup Vietnam chọn lối đi lựa chọn các tân binh đảm nhận vai chính để mang lại sự tươi mới, bất ngờ cho màn ảnh Việt.

Trailer phim ám ảnh của "Lầu chú hỏa".

Bộ phim sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 10/6 và ngày 11/6, trước khi phát hành chính thức từ ngày 12/6/2026.