Cuộc sống trái ngược của dàn mỹ nhân phim 'Nhà có 5 nàng tiên' sau 13 năm
Sau 13 năm kể từ "Nhà có 5 nàng tiên" gây sốt màn ảnh rộng dịp Tết, 5 mỹ nhân trong bộ phim giờ có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Gây sốt từ dịp Tết 2013, Nhà có 5 nàng tiên với sự góp mặt của bộ đôi NSƯT Hoài Linh - Việt Hương cùng 5 mỹ nhân gồm Bảo Anh, Ngân Khánh, Miu Lê, Yaya Trương Nhi và Minh Thảo. Sau 2 tuần công chiếu, phim thu về hơn 35 tỷ đồng - con số đáng khả quan thời điểm đó.
Sau 13 năm, khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi của 5 nàng tiên của nhà Hoài Linh - Việt Hương.
Miu Lê bị khởi tố liên quan ma tuý
Là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài, Miu Lê thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Trước khi tham gia Nhà có 5 nàng tiên, cô từng gây chú ý trong loạt phim Những thiên thần áo trắng, Những giấc mơ hồng, Oan gia đại chiến, Gia đình dấu yêu,...
Đảm nhận vai Tiên Vân trong Nhà có 5 nàng tiên, Miu Lê tiếp tục trở thành cái tên được yêu mến.
Năm 2015, bộ phim Em là bà nội của anh do Miu Lê đóng chính thành công vang dội, giúp sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1991 ngày càng khởi sắc. Kể từ đó đến nay, Miu Lê vẫn hoạt động bền bỉ nhưng chủ yếu ở vai trò diễn viên nhiều hơn là ca sĩ.
Có sự nghiệp nổi bật song Miu Lê rất kín tiếng đời tư. Người đẹp tâm sự cô là người không thích nói về chuyện riêng tư, lại càng không muốn bị khán giả nói dùng chuyện cá nhân để quảng bá cho sản phẩm nghệ thuật. Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn chọn cuộc sống độc thân.
Chiều 11/5/2026, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng một vài đối tượng dương tính với ma túy.
Sau khi mở rộng điều tra, đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Bảo Anh sự nghiệp rực rỡ, trở thành mẹ đơn thân
Đảm nhận vai Tiên Hương trong Nhà có 5 nàng tiên , Bảo Anh là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả bởi đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ lấn sân sang diễn viên. Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên của Bảo Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Sau thành công của phim Bảo Anh xuất hiện thêm trong vài dự án khác là Vừa đi vừa khóc (2014), Bẫy ngọt ngào (2022)...
Ngoài ra, sự nghiệp ca hát của Bảo Anh cũng khá thuận lợi khi liên tiếp gặt hái được nhiều thành công. Cô sở hữu loạt bài hit chất lượng như Anh muốn em sống sao, Mình yêu nhau bao lâu...
Giỏi giang, xinh đẹp nhưng chuyện tình yêu của Bảo Anh lại chưa được thuận buồm xuôi gió. Sau nhiều năm kín tiếng chuyện đời tư, Bảo Anh bất ngờ công khai con gái đầu lòng vào tháng 4/2024.
Kể từ đó, Bảo Anh chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân và không tiết lộ danh tính bố của con gái. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn giữ sự riêng tư và bình yên cho gia đình nhỏ của mình. Thay vì nói nhiều về chuyện cá nhân, Bảo Anh tập trung chia sẻ hành trình nuôi dạy con gái theo cách nhẹ nhàng, gần gũi.
Ngân Khánh trẻ đẹp rạng ngời ở tuổi ngoài 40
Sinh năm 1985, Ngân Khánh từng được đánh giá là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt.
Đảm nhận vai Tiên Nữ trong Nhà có 5 nàng tiên, cô nhận được nhiều khen ngợi bởi lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài nổi bật nhất trong phim.
Năm 2015, Ngân Khánh lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Sau khi kết hôn, Ngân Khánh từng có thời gian ngừng hoạt động giải trí để sang Singapore du học 5 năm ngành sản xuất phim. Những năm gần đây, người đẹp ít tham gia nghệ thuật.
Hiện tại, vợ chồng Ngân Khánh vẫn chưa có tin vui. Cả hai từng căng thẳng vì chuyện chưa có con nhưng sau này, họ bình tĩnh hơn với điều đó.
Ở tuổi ngoài 40, Ngân Khánh sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ, ít dấu hiệu tuổi tác. Nhiều khán giả nhận xét rằng người đẹp trẻ trung như chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên, nhịp sống hằng ngày gắn với những công việc như nội trợ, tập thể dục, làm đẹp... Thi thoảng, cô quay video chăm sóc cây cối, đi du lịch, hướng dẫn nấu ăn.
Yaya Trương Nhi vẫn độc thân quyến rũ
Trong Nhà có 5 nàng tiên, Yaya Trương Nhi đóng vai Tiên Dung - con gái thứ 4 trong gia đình. Nữ diễn viên được “người cha màn ảnh” Hoài Linh đánh giá tốt về diễn xuất.
Sau thành công của phim, diễn viên sinh năm 1990 tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Sở hữu gương mặt cuốn hút cùng đường cong bốc lửa, Yaya Trương Nhi theo đuổi phong cách sexy và được mệnh danh là "Lee Hyori Việt Nam”. Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Yaya Trương Nhi còn được biết đến là ca sĩ, người mẫu.
Dù tham gia trong nhiều phim nhưng Yaya Trương Nhi chưa thực sự tạo được dấu ấn đậm nét.
Ở độ tuổi 36, Yaya Trương Nhi vẫn chọn cuộc sống độc thân. Cô ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ. Để duy trì sắc vóc gợi cảm, Yaya Trương Nhi dành rất nhiều thời gian cho việc độ dáng. Cô tập rất nhiều môn thể thao khác nhau từ boxing, gym, bơi lội... Nữ diễn viên từng tiết lộ, lý do khiến cô “ế” là vì quá sexy.
Minh Thảo rời xa nghệ thuật
Trong Nhà có 5 nàng tiên, Minh Thảo đảm nhận vai Tiên Sa - em út cá tính, giỏi võ được cả nhà yêu thương.
Sau thành công của phim, Minh Thảo tham gia thêm một vài dự án khác nhưng không tạo được dấu ấn. Nữ diễn viên từng chia sẻ nghề diễn không ổn định nên cô đầu tư kinh doanh làm thêm nghề tay trái. Minh Thảo chú trọng đến cuộc sống ổn định, "an cư lạc nghiệp" nên cố gắng tích cóp để mua nhà, mua xe.
Nhiều năm qua, Minh Thảo rời xa làng giải trí, chọn cuộc sống bình yên. Năm 2024, nữ diễn viên gây bất ngờ khi công khai con trai đầu lòng. Nhiều năm qua, nữ diễn viên vẫn chủ yếu tập trung dành thời gian để chăm lo gia đình, không tham gia thêm bất kỳ dự án nghệ thuật nào.
