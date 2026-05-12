Phim có Ngọc Trinh thu 10 tỷ đồng
"Thẩm mỹ viện âm phủ" hiện đạt gần 10 tỷ đồng doanh thu sau khi gia nhập cuộc đua phim Việt hậu lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan chưa thể chen vào nhóm dẫn đầu phòng vé giữa lúc "Heo năm móng" và "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" vẫn duy trì sức hút lớn.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bùng nổ với loạt phim Việt cạnh tranh quyết liệt ngoài rạp, thị trường điện ảnh đang bước vào giai đoạn thanh lọc khi chỉ những tác phẩm đủ sức hút mới có thể giữ doanh thu ổn định sau cao điểm.
Thẩm mỹ viện âm phủ là phim Việt đầu tiên gia nhập cuộc đua phim Việt sau lễ, giữa lúc dòng phim kinh dị Việt ở thời kỳ thăng hoa nhờ hiệu ứng mạnh từ Heo năm móng và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng .
Thời điểm công bố dự án, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng được kỳ vọng nối dài chuỗi thắng của dòng thriller Việt nhờ khai thác đề tài thẩm mỹ viện kết hợp yếu tố tâm linh, có gương mặt gây chú ý như Ngọc Trinh, Xuân Lan. Thực tế phòng vé cho thấy tác phẩm chưa tạo được sức bật để chen chân vào nhóm dẫn đầu doanh thu.
Theo Box Office Vietnam ngày 10/5, Thẩm mỹ viện âm phủ đứng thứ 4 bảng xếp hạng doanh thu ngày với hơn 2 tỷ đồng, bán khoảng 23.046 vé/1.677 suất chiếu. Sau những ngày đầu công chiếu, tổng doanh thu phim hiện chỉ ở mức khoảng 9,9 tỷ đồng.
Đây là con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh các đối thủ đang thống trị phòng vé hậu lễ 30/4. Dẫn đầu thị trường vẫn là Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân. Riêng ngày 10/5, bộ phim thu hơn 4 tỷ đồng, bán khoảng 44.611 vé/1.703 suất chiếu. Hiện, tác phẩm vượt mốc 112,8 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng lớn của phòng vé Việt năm nay.
Ngay phía sau là Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, bộ phim từng tạo bất ngờ lớn khi bứt tốc mạnh nhờ hiệu ứng truyền miệng. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện đạt khoảng 192,3 tỷ đồng tổng doanh thu. Riêng ngày cuối tuần 10/5, phim tiếp tục mang về hơn 3 tỷ đồng với khoảng 32.555 vé/1.255 suất chiếu.
Không chỉ hai đại diện kinh dị Việt giữ phong độ tốt, các đối thủ ngoại cũng khiến cuộc đua hậu lễ trở nên chật chội hơn. Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử đứng thứ ba doanh thu ngày với hơn 2,5 tỷ đồng, bán khoảng 21.301 vé qua 1.274 suất chiếu. Tổng doanh thu phim hiện đạt hơn 7,2 tỷ đồng dù mới ra rạp không lâu.
Nhiều bộ phim Việt từng tham gia đường đua 30/4 đang bắt đầu hụt hơi rõ rệt. Trùm sò của Đức Thịnh hiện chỉ còn thu khoảng 627 triệu đồng/ngày với khoảng 6.801 vé/286 suất chiếu, dù tổng doanh thu đạt hơn 16,7 tỷ đồng.
Đại tiệc trăng máu 8 rơi vào tình trạng tương tự. Bộ phim đứng thứ 10 doanh thu ngày với khoảng 425 triệu đồng, bán hơn 4.393 vé/321 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện ở mức 32,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của phim đã chậm lại đáng kể sau kỳ nghỉ lễ.
Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo chỉ đứng thứ 7 doanh thu ngày với khoảng 1,2 tỷ đồng, bán hơn 13.273 vé/613 suất chiếu, nhưng tổng doanh thu chạm mốc hơn 43,8 tỷ đồng. Đây là thành tích tích cực đối với tác phẩm thiên về cảm xúc gia đình, không sở hữu quá nhiều lợi thế truyền thông khi ra rạp.
Tổng thể, đường đua hậu 30/4 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Phim tạo được hiệu ứng truyền miệng mạnh như Heo năm móng hay Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng giữ vững vị trí thống trị dù đã ra rạp khá lâu. Các tác phẩm còn lại không tạo được thảo luận đủ lớn dần bị thu hẹp suất chiếu và doanh thu.
Điều này khiến cơ hội bứt phá của Thẩm mỹ viện âm phủ khó khăn hơn khi thị trường chuẩn bị bước sang tuần phim mới với mật độ phát hành dày đặc. Từ ngày 11/5-17/5, hàng loạt dự án quốc tế đồng loạt đổ bộ phòng vé như Mobile Suit Gundam: Tia chớp Hathaway , Làng quỷ quái , Mother Mary: Hào quang đơn độc , Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người hay Tạm biệt Gohan . Giữa loạt phim ngoại, đại diện Việt Nam duy nhất là Một thời ta đã yêu .
Áp lực còn lớn hơn ở tuần kế tiếp khi hai thương hiệu có lượng fan đông đảo là Mandalorian và Grogu cùng Doraemon Movie 45 (2026): Nobita và lâu đài dưới đáy biển chính thức ra rạp. Đây đều là những dự án có khả năng chiếm mạnh suất chiếu lẫn lượng khán giả gia đình vào cuối tuần.
Dư địa để phim Việt hậu lễ tiếp tục tăng trưởng đang ngày càng thu hẹp. Heo năm móng và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng nhiều khả năng vẫn giữ được doanh thu nhờ hiệu ứng khán giả ổn định, nhưng với Thẩm mỹ viện âm phủ , hành trình trụ rạp được dự báo nhiều thử thách hơn. Sau cú nhập cuộc không quá nổi bật, bộ phim khó tạo ngược dòng nếu không xuất hiện hiệu ứng truyền miệng mạnh trong những ngày tới.
