Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.
‘Tôi từng nghĩ cuộc đời mình chấm hết ’
Tôi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp vào năm 2022. Lúc ấy, mọi sinh hoạt của tôi vẫn hoàn toàn bình thường, sức khỏe không có dấu hiệu bất ổn nào. Tôi vốn không phải người quá chăm chút cho bản thân nhưng cứ khoảng 6 tháng lại đi khám sức khỏe định kỳ một lần nên phát hiện bệnh khá sớm.
Khi biết mình bị ung thư tuyến giáp đã di căn hạch, thực sự tôi rất sợ. Thời điểm ấy, tôi chưa hiểu căn bệnh này như thế nào, cứ nghĩ ung thư là chấm hết. Tôi xin nghỉ đúng một tuần để phẫu thuật rồi lại tiếp tục công việc.
Điều khiến tôi lo nhất không phải đau đớn hay sẹo mổ mà là mất giọng. Làm nghệ sĩ, giọng nói và sân khấu gần như là sinh mệnh thứ hai. Tôi nói với bác sĩ rằng mình chỉ sợ không nói được nữa. May mắn, sau ca mổ kéo dài nhiều tiếng, bác sĩ vẫn giữ được dây thanh quản cho tôi. Năm ngày sau xuất viện, tôi đã quay lại tập chương trình Tết.
Trước khi lên bàn mổ, tôi chỉ cầu mong bệnh chưa di căn. Nhưng khi tỉnh dậy sau thuốc mê, bác sĩ thông báo ung thư đã di căn hạch. Tôi sốc thật sự. Lúc đó lên mạng đọc, thấy nhiều thông tin nói người mắc bệnh này chỉ sống được 5-10 năm nên càng hoang mang hơn.
Sau này tìm hiểu kỹ, tôi mới biết thể bệnh của mình hoàn toàn có thể điều trị được nếu tuân thủ phác đồ. Hiện tại, tôi đã cắt toàn bộ tuyến giáp và phải uống thuốc hàng ngày, đúng giờ, đúng liều lượng vì chỉ cần sai là ảnh hưởng trực tiếp đến máu.
Mẹ tôi cũng bị ung thư tuyến giáp. Ra viện được ba ngày thì em gái tôi đi xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh, thậm chí còn nặng hơn tôi. Mẹ tôi buồn lắm nên tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
Thực ra, đây không phải lần đầu tôi đối diện bệnh tật. Trong đời, tôi đã 10 lần lên bàn mổ, trong đó có 4 lần thực sự đáng nhớ. Năm 2020, tôi từng mổ chân vì bị u máu. Trước ca mổ, bác sĩ tiên lượng 50-50 vì phải mổ xong, sinh thiết mới có kết quả chính xác. Thời điểm ấy tôi mới thực sự nghĩ đến chuyện cuộc đời mình coi như “chấm hết”.
Khi đó kinh tế còn khó khăn, các con còn nhỏ, mọi thứ bộn bề. Chỉ vài ngày chờ kết quả mà tóc tôi bạc trắng. Sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp năm 2022, đến năm 2023 tôi tiếp tục mổ u vú. Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn biết sợ là gì nữa. Tôi chỉ sợ hết tiền.
‘Tài sản lớn nhất của tôi là nghị lực ’
Có lẽ tài sản lớn nhất mà tôi có được sau tất cả là nghị lực sống. Cuộc đời tôi trải qua quá nhiều gian truân nên không cho phép mình yếu đuối quá lâu.
Tôi ly hôn năm 2011. Những năm đầu sau đổ vỡ, ba mẹ con phải đi thuê nhà, chuyển chỗ ở liên tục. Mãi đến năm 2017 tôi mới mua được căn nhà đầu tiên cho mình.
Có thời điểm trong túi tôi không nổi 2 triệu đồng. Con vào lớp 1 trái tuyến, cần đóng 10 triệu tiền học mà tôi phải vay mượn khắp nơi. Có lần ba mẹ con dành dụm được 20 triệu đồng để đi mua tủ lạnh, ra đến đường Giải Phóng thì bị dàn cảnh lấy sạch tiền. Thế là hết nhẵn, chẳng còn gì. Nghĩ lại tôi vẫn thấy xót xa.
Lúc ấy, các chị em nghệ sĩ thân thiết chia sẻ, cho 1-2 triệu đồng nhưng tôi không lấy của ai, tằn tiện đi lên. Hiện tại, cuộc sống của tôi chưa phải là khá giả nhưng ổn định, đã có nhà, có xe, đàng hoàng đi lên bằng mồ hôi nước mắt của chính mình.
Nhiều người hỏi tôi có giai đoạn nào gục ngã không. Thực ra là không. Tôi lúc nào cũng có công việc, không diễn ở nhà hát thì đi đóng phim, làm tiểu phẩm, livestream bán hàng hay đi hát hội chợ, đám cưới… Tôi nghĩ chỉ cần còn sức khỏe là còn làm được.
Tôi không ngại chuyện nghệ sĩ đi hát hội chợ hay diễn đám cưới. Tôi thường đi diễn cùng nghệ sĩ Vượng Râu, tiền cát-xê đủ để trang trải cuộc sống, đi lại, phấn son. Làm công việc mình yêu thích thì dù bỏ ra 200% sức lực tôi vẫn thấy vui.
Tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Tuổi thơ theo các đoàn hát rong ruổi khắp nơi nên tôi va vấp và dạn dày từ rất sớm. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống rèn cho tôi khả năng chịu đựng và thích nghi.
Hơn 30 năm làm nghề, khán giả thường nhớ đến tôi qua những vai phụ nữ đanh đá, chua ngoa. Nhưng với tôi, mỗi nhân vật là số phận khác nhau, không vai nào giống vai nào cả. Tôi chưa bao giờ thấy chán khi làm nghề.
Sau tất cả biến cố, điều thay đổi lớn nhất ở tôi là không còn quá cầu toàn. Trước đây tôi luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu tuyệt đối, nhưng giờ tôi thấy đúng - sai, sống - chết đều rất mong manh. Mình không cần quá khắt khe với bản thân nữa.
Tôi cũng không đặt nặng chuyện danh hiệu. Với tôi, điều quan trọng nhất là được khán giả yêu thương và ghi nhận. Chỉ cần còn được làm nghề, còn được đứng trên sân khấu và còn sức khỏe để lao động, như thế đã là hạnh phúc rồi.
