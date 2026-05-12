Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu

Thứ ba, 09:30 12/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Năm 1992, cặp chị em này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, người vào top 15, người tiến vào top 10.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối năm, nghệ sĩ Vân Dung từng cùng chị gái ruột tham gia một cuộc thi Hoa hậu. Năm ấy, hai chị em gây chú ý bởi ngoại hình giống nhau đến mức nhiều người lầm tưởng là sinh đôi.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Chị gái tên Vân Trang, sinh năm 1974, hơn nữ nghệ sĩ một tuổi.

Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Dung và chị gái hồi nhỏ.

Theo lời kể của Vân Dung, chị gái sở hữu ngoại hình nổi bật hơn với chiều cao lý tưởng cùng gương mặt dịu dàng. Vì vậy, năm 1992, gia đình đã động viên Vân Trang đăng ký tham gia Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm đó, Vân Dung cũng đăng ký dự thi, nhưng mục đích chủ yếu là để cổ vũ tinh thần cho chị gái vì chị gái khá nhát. " Tôi từng thi cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, nay đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam chủ yếu để ủng hộ tinh thần chị gái là chính chứ không phải để đạt mục đích gì" , nữ nghệ sĩ nói.

Dù tự tin đăng ký dự thi hoa hậu, nhưng thời điểm ấy hai chị em gần như không biết chuẩn bị váy áo, son phấn ra sao. Sau nhiều ngày loay hoay, mẹ của Vân Dung đã tự tay trang điểm cho hai con gái, còn trang phục thì đi mượn từ bạn bè, người quen.

Kết quả, người đẹp làng hài xuất sắc lọt vào Top 15 chung cuộc, trong khi đó, chị gái lại tiến vào đến Top 10.

Sau cuộc thi, Vân Dung theo đuổi nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ hài nổi tiếng, Vân Trang lại bén duyên với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Hiện chị là chủ của chuỗi cửa hàng ăn uống tại Hà Nội, có cuộc sống kín tiếng và viên mãn bên gia đình.

Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu - Ảnh 2.

Vân Dung và chị gái cùng tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong 1992. Trong khi Vân Dung dừng chân ở top 15, chị gái lại lọt top 10.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết từ khi mới 3, 4 tuổi cô đã thích cùng chị gái chơi trò công chúa - hoàng tử, tự dựng tiểu phẩm rồi thay nhau làm đạo diễn, diễn viên. Những ký ức tuổi thơ ấy cũng là lý do khiến nữ nghệ sĩ sớm nuôi giấc mơ đứng trên sân khấu giống cha mẹ mình.

Dù không hoạt động showbiz, chị gái của Vân Dung vẫn nhận được nhiều sự chú ý vì ngoại hình trẻ trung ở tuổi ngoài 50. Đặc biệt, vì quá giống em gái nên Vân Trang thường xuyên rơi vào cảnh bị nhận nhầm.

Có lần, khi vừa bước ra khỏi nhà em gái, chị được một người hâm mộ tiến tới bắt chuyện và khen diễn xuất rất hay. Dù đã giải thích mình là chị ruột của Vân Dung, người này vẫn không tin. Trong một phỏng vấn, Vân Trang kể từng có tài xế taxi nói với chị: “ Chị giống chị Vân Dung nhưng mà em không thấy cái nốt ruồi đâu cả'".

Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu - Ảnh 3.

Chị gái sở hữu vẻ ngoài giống với nữ nghệ sĩ, nhưng có chiều cao lý tưởng.

Không chỉ khán giả, ngay cả mẹ ruột đôi lúc cũng khó phân biệt hai chị em. “Mẹ tôi từng nói nếu hai đứa để mặt mộc nằm cạnh nhau thì phải nhìn ai dài hơn mới biết đó là Trang, còn ai thấp hơn là Dung. Ngày xưa hai chị em còn mặc giống nhau từ quần áo, giày dép đến đầu tóc nên nhiều người tưởng là sinh đôi ”, chị Vân Trang nói.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết: "Chị gái tôi xinh hơn tôi rất nhiều và cao hơn rất nhiều. Tôi không thấy đó là buồn, vì tôi mà cao và xinh như chị thì tôi sẽ không làm diễn viên như bây giờ mà sẽ là người mẫu. Được khán giả yêu mến là rất vui rồi".

Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu - Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ trung của chị em Vân Dung ở hiện tại.

Hiện tại, nghệ sĩ Vân Dung và chị gái cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh có mặt nhau. Khi thì là những bức hình mang ký ức tuổi thơ, lúc lại là cảnh vui vầy bên bố mẹ hay khoảnh khắc đi chơi đầy vui vẻ bên chị em, bạn bè. Nhan sắc trẻ trung của cặp chị em khiến khán giả ngưỡng mộ.

"Mùa hè lấp lánh" lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

GĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".

Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong "Dưới ô cửa sáng đèn"Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'

GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền có cảnh hôn với bạn diễn Hoàng Du Ka mà từ đầu không có trong kịch bản phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Lê Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'

'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz Việt

Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz Việt

Hưng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa với Trang

Hưng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa với Trang

Cùng chuyên mục

Phim có Ngọc Trinh thu 10 tỷ đồng

Phim có Ngọc Trinh thu 10 tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

"Thẩm mỹ viện âm phủ" hiện đạt gần 10 tỷ đồng doanh thu sau khi gia nhập cuộc đua phim Việt hậu lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan chưa thể chen vào nhóm dẫn đầu phòng vé giữa lúc "Heo năm móng" và "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" vẫn duy trì sức hút lớn.

Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.

Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".

'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương Cầm

'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương Cầm

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Chuỗi live concert "Phòng khách 3 thế hệ" do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, điều Dương Cầm hướng đến là không gian kết nối ký ức, cảm xúc và những giá trị gia đình thông qua âm nhạc.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Chỉ trong 2 năm, nữ diễn viên này nhanh chóng nhận được chú ý khi đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng.

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - Sau hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể được lựa chọn là hai trọng điểm phát triển, hướng tới trở thành các điểm đến có tầm vóc quốc tế.

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

Xem nhiều

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Câu chuyện văn hóa
Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Câu chuyện văn hóa
Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top