Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới

Thứ ba, 07:00 10/02/2026 | Tâm sự

Dự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đã có chồng sắp cưới, ngày cưới cũng đã được định sẵn vào mùa hè tới, thế nhưng tôi lại đang thích một người đàn ông khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Tôi gặp anh trong một ngày mưa, lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, thì người đàn ông ấy với dáng vẻ lịch lãm, cầm ô đứng trước mặt, hỏi tôi có cần giúp gì không. 

Hôm ấy mưa to, tôi không thể về ngay, nên tạt vào quán cafe ngay cạnh đó ngồi đợi, tình cờ đó lại là quán của người ấy.

Anh mang cho tôi 1 ly ca cao nóng khi tôi còn chưa kịp gọi đồ. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu xã giao, nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt người ấy, tôi có cảm giác rất lạ, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, như thể chúng tôi đã từng quen nhau rất lâu rồi. 

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, nhưng đứng trước người ấy trái tim tôi bỗng rộn ràng đến lạ. Tôi không thể lý giải được cảm xúc ấy.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Sau hôm ấy, tôi không còn liên lạc gì với người đó, nhưng hình ảnh của anh vẫn vương vấn mãi trong tâm trí tôi. 

Tôi cố nhớ xem đã gặp anh ở đâu nhưng lại không nhớ nổi, chỉ biết rằng rất quen thuộc. 

Một tuần sau lần gặp ấy, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn qua facebook từ một người lạ, vào xem ảnh, tôi bất ngờ khi chính là người đàn ông hôm đó. 

Anh giới thiệu tên, rồi gửi cho tôi một bức ảnh. Tôi giật mình nhận ra đó là ảnh chụp lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của tôi 7 năm trước. 

Khi tôi đang ngỡ ngàng thì anh nói, thực ra chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần từ khi học cấp 3, chỉ là tôi không nhớ anh, còn khi gặp lại tôi thì anh nhận ra ngay. 

Anh nói rằng, ngày đó chúng tôi học cùng một lớp học thêm Toán, anh vẫn luôn ngồi phía sau tôi, đến khi đi thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, tôi được Giải Nhất môn tiếng Anh, còn anh được Giải Nhất môn Toán.

Người đó nói rằng, bao năm nay vẫn theo dõi tôi trên mạng xã hội. Thế rồi, chúng tôi nói chuyện đến tận 2h sáng về thời học sinh, về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. 

Khoảng 2 tuần liền nói chuyện như vậy, tôi nhận ra mình thực sự không ổn, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với một người bạn khác giới quá nhiều khi đã có chồng sắp cưới. 

Thực ra tôi sợ, sợ mình rung động, mà thật ra tôi đang rung động trước người đó. Tôi không biết nên làm gì lúc này, liệu tôi có nên để kệ mọi chuyện theo cảm xúc tự nhiên, hay lựa chọn lý trí dừng lại sự cảm nắng kia?

Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùngChồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùng

Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Con trai bất hiếu với mẹ già vì tủ giày đặt sai chỗ: Bi kịch không thể hàn gắn

Con trai bất hiếu với mẹ già vì tủ giày đặt sai chỗ: Bi kịch không thể hàn gắn

Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ

Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ

Năm Bính Ngọ 2026 tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Năm Bính Ngọ 2026 tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Cùng chuyên mục

Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới

Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới

Tâm sự - 15 giờ trước

Mới đây chúng tôi chia tay trong bế tắc, tôi muốn quên quá khứ nên đã bán chiếc lắc. Giờ có người theo đuổi, tôi cứ day dứt giữa chuyện trả và quên đi chuyện cái lắc…

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.

Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, tôi lập gia đình và muốn đón mẹ lên ở cùng để có mẹ có con nhưng khi mẹ bán hết nhà cửa đưa hơn 3 tỷ cho tôi mua nhà, mẹ lại dần trở nên lặng lẽ, tủi thân vì những lời chê bai của mẹ chồng

Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối

Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi năm nay hơn 30 tuổi và đã trải qua vài mối tình nhưng hơn một năm trước, khi quen anh tôi mới tính chuyện lâu dài. Khi có thai 2 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con ở quê…

Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi

Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi anh tôi mang về khoản nợ hơn 2 tỷ đồng vì cờ bạc, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà duy nhất để cứu con và muốn tôi thông cảm vì không được chia tài sản

Bất lực vì em trai nghiện game

Bất lực vì em trai nghiện game

Tâm sự - 3 ngày trước

Nghiện game khiến trẻ chán nản việc học tập, thay đổi tính nết, thậm chí sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao

Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao

Tâm sự - 4 ngày trước

Những người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.

Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu

Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu

Tâm sự - 4 ngày trước

Con gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Tâm sự - 5 ngày trước

Tết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.

Xem nhiều

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Tâm sự

Tết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.

Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

Tâm sự
Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Tâm sự
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Tâm sự
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc

Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top