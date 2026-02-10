Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới

Tôi đã có chồng sắp cưới, ngày cưới cũng đã được định sẵn vào mùa hè tới, thế nhưng tôi lại đang thích một người đàn ông khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi gặp anh trong một ngày mưa, lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, thì người đàn ông ấy với dáng vẻ lịch lãm, cầm ô đứng trước mặt, hỏi tôi có cần giúp gì không.

Hôm ấy mưa to, tôi không thể về ngay, nên tạt vào quán cafe ngay cạnh đó ngồi đợi, tình cờ đó lại là quán của người ấy.

Anh mang cho tôi 1 ly ca cao nóng khi tôi còn chưa kịp gọi đồ. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu xã giao, nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt người ấy, tôi có cảm giác rất lạ, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, như thể chúng tôi đã từng quen nhau rất lâu rồi.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, nhưng đứng trước người ấy trái tim tôi bỗng rộn ràng đến lạ. Tôi không thể lý giải được cảm xúc ấy.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Sau hôm ấy, tôi không còn liên lạc gì với người đó, nhưng hình ảnh của anh vẫn vương vấn mãi trong tâm trí tôi.

Tôi cố nhớ xem đã gặp anh ở đâu nhưng lại không nhớ nổi, chỉ biết rằng rất quen thuộc.

Một tuần sau lần gặp ấy, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn qua facebook từ một người lạ, vào xem ảnh, tôi bất ngờ khi chính là người đàn ông hôm đó.

Anh giới thiệu tên, rồi gửi cho tôi một bức ảnh. Tôi giật mình nhận ra đó là ảnh chụp lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của tôi 7 năm trước.

Khi tôi đang ngỡ ngàng thì anh nói, thực ra chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần từ khi học cấp 3, chỉ là tôi không nhớ anh, còn khi gặp lại tôi thì anh nhận ra ngay.

Anh nói rằng, ngày đó chúng tôi học cùng một lớp học thêm Toán, anh vẫn luôn ngồi phía sau tôi, đến khi đi thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, tôi được Giải Nhất môn tiếng Anh, còn anh được Giải Nhất môn Toán.

Người đó nói rằng, bao năm nay vẫn theo dõi tôi trên mạng xã hội. Thế rồi, chúng tôi nói chuyện đến tận 2h sáng về thời học sinh, về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Khoảng 2 tuần liền nói chuyện như vậy, tôi nhận ra mình thực sự không ổn, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với một người bạn khác giới quá nhiều khi đã có chồng sắp cưới.

Thực ra tôi sợ, sợ mình rung động, mà thật ra tôi đang rung động trước người đó. Tôi không biết nên làm gì lúc này, liệu tôi có nên để kệ mọi chuyện theo cảm xúc tự nhiên, hay lựa chọn lý trí dừng lại sự cảm nắng kia?