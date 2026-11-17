Ngày 17/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can Nguyễn Bá Táo (SN 1994, trú xã Đức Thịnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Bá Táo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT.

Theo kết quả điều tra, giấy phép lái xe hạng D của Táo hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng chưa được cấp đổi.

Khoảng 6h25 ngày 21/10, Táo điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 15. Khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh, trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, xe tải va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú xã Đức Thịnh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến cháu Q. tử vong.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe và thực hiện cấp đổi đúng quy định.