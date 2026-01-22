Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an
GĐXH - Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 92 triệu đồng, người phụ nữ ở Huế tới công an phường trình báo để trả lại cho người chuyển nhầm.
Ngày 22/1, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, vừa xác minh, làm rõ vụ chuyển nhầm tiền và hỗ trợ trả lại tài sản cho chủ sở hữu.
Trước đó, ngày 19/1, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) bất ngờ khi tài khoản ngân hàng nhận hơn 92 triệu đồng. Ngay sau đó, chị D. đến Công an phường An Cựu trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Lực lượng chức năng sau đó hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền.
Theo Công an phường An Cựu, anh V. cho biết, do mệt trong người nên chuyển nhầm số tiền vào tài khoản chị D., sau khi thực hiện giao dịch mới phát hiện sai sót.
Công an phường An Cựu khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.
Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộnĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây ngay từ đầu đã không gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Cuộc sống của họ phải trải qua không ít thử thách.
Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia đã dự báo những bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025. Cùng tìm hiểu về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng cuối cùng của năm này.
Cha mẹ ‘chiếm giữ’ tiền lì xì của con trong dịp Tết có thể bị phạt đến 30 triệu đồng?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ việc cha mẹ “chiếm giữ” tiền lì xì Tết của con có vi phạm quy định pháp luật.
Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênhĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ, có những con giáp lại may mắn sở hữu một năm bình yên hiếm có, gặp khó được giúp, gặp nạn có người che chở.
Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộcĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng Chạp này con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều những điều mới dưới đây về mọi mặt từ sự nghiệp, tài lộc. Khuyên con giáp này cần thay đổi, hành động nhiều hơn để đón nhận niềm vui tới.
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập việnĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên ĐánĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026Đời sống
GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.