Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 22/1, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, vừa xác minh, làm rõ vụ chuyển nhầm tiền và hỗ trợ trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Chị N.L.T.D. chuyển trả lại tiền cho anh N.L.V..

Trước đó, ngày 19/1, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) bất ngờ khi tài khoản ngân hàng nhận hơn 92 triệu đồng. Ngay sau đó, chị D. đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Lực lượng chức năng sau đó hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo Công an phường An Cựu, anh V. cho biết, do mệt trong người nên chuyển nhầm số tiền vào tài khoản chị D., sau khi thực hiện giao dịch mới phát hiện sai sót.

Công an phường An Cựu khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.