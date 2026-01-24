Mới nhất
Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Thứ bảy, 08:07 24/01/2026 | Đời sống

Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

- Ảnh 1.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu với vị trí hạng ba chung cuộc. Dù không phải trận chung kết, chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

- Ảnh 2.

Ngay sau loạt luân lưu, không khí ăn mừng đã nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, đặc biệt tại Hà Nội. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào khoảng 2h30 cùng ngày, hàng nghìn người dân vẫn đổ ra đường hòa cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

- Ảnh 3.

Trên nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Mã, Xã Đàn…, dòng người mang cờ đỏ sao vàng nối dài thành từng đoàn, hò reo và vẫy cờ không ngớt, tạo nên không khí sôi động.

- Ảnh 4.

Tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” vang lên trên các trục đường trung tâm, kéo dài trong nhiều giờ sau trận tranh hạng ba U23 Châu Á.

- Ảnh 5.

Tại khu vực hầm chui Kim Liên, lượng người tập trung đông gây ùn ứ cục bộ. Dòng xe nối dài ở hai đầu hầm khi nhiều người dừng lại, mang cờ Tổ quốc và hò reo mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

- Ảnh 6.

Rạng sáng, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống khoảng 9ºC, kèm mưa nhỏ khiến không khí thêm giá rét. Tuy nhiên, điều này dường như không làm giảm sự hào hứng của người hâm mộ.

- Ảnh 7.

“U23 Việt Nam thi đấu rất kiên cường, đặc biệt ở loạt luân lưu. Chiến thắng trước Hàn Quốc mang lại cảm xúc rất khác, nên tôi xuống phố chung vui cùng mọi người”, anh Minh (Thanh Xuân) chia sẻ.

- Ảnh 8.

“Không phải vô địch nhưng đây là chiến thắng rất đáng nhớ. Trời lạnh, song ra đường thấy đông người, cờ đỏ sao vàng rợp phố khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều”, Thảo Trang (20 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Người hâm mộ 'đi bão' xuyên đêm ăn mừng chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

- Ảnh 12.

Kết thúc giải đấu năm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng thứ ba chung cuộc.

- Ảnh 13.

Trong lịch sử giải đấu, đại diện Đông Nam Á duy nhất có thành tích cao hơn là U23 Việt Nam năm 2018 với ngôi á quân.

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt NamẤn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

GĐXH - Sau hành trình đầy kịch tính tại giải U23 Đông Nam Á 2025, thủ môn Trần Trung Kiên đã trở thành tâm điểm khiến người hâm mộ không ngừng nhắc đến bởi chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài cuốn hút và phong thái điềm tĩnh.

Thành Vĩnh - Viên Minh

