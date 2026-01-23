Tin sáng 23/1: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 3 độ; Nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ trình báo công an

Vùng núi cao ở Bắc Bộ có thể xuất hiện băng giá và mưa tuyết

Theo dự báo, rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/01; ngày 24/01 khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại đến hết ngày 23/01, ngày 24/01 còn duy trì trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/01, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

(Ảnh minh họa)

Giá xăng giảm nhẹ, dầu đồng loạt tăng

Theo VTCNews, từ 15h ngày 22/1, giá các loại xăng cùng giảm, trong khi giá các loại dầu đồng loạt tăng khá mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/1/2026 - 21/1/2026) chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá xăng dầu ngày 22/1 tăng, giảm trái chiều.

ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) với hai đợt thi, mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đợt 1 sẽ mở đăng ký từ ngày 24/1 đến hết 23/2/2026. Kỳ thi được tổ chức vào sáng 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố ngày 17/4/2026.

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết 25/4/2026, kỳ thi diễn ra ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026.

Cấu trúc bài thi V-ACT năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

(Ảnh minh họa)

Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Ngày 22/1, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, vừa xác minh, làm rõ vụ chuyển nhầm tiền và hỗ trợ trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Trước đó, ngày 19/1, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) bất ngờ khi tài khoản ngân hàng nhận hơn 92 triệu đồng. Ngay sau đó, chị D. đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Lực lượng chức năng sau đó hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo Công an phường An Cựu, anh V. cho biết, do mệt trong người nên chuyển nhầm số tiền vào tài khoản chị D., sau khi thực hiện giao dịch mới phát hiện sai sót.

Công an phường An Cựu khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.

Chị N.L.T.D. chuyển trả lại tiền cho anh N.L.V.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đầu năm 2022, Lưu thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700 m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh T.Q.A. và chị N.T.M. với giá 740 triệu đồng. Tin tưởng, vợ chồng anh A. giao 700 triệu đồng cho Lưu khi chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng đất.

Chu Văn Lưu bị bắt giam với 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Khi cả hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ nên theo quy định buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người. Tuy nhiên người đồng sở hữu không đồng ý ký chuyển nhượng

Lúc này, thay vì hoàn trả lại tiền cho người mua, Lưu lên mạng xã hội đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng anh A. chị M. với chi phí 20 triệu đồng rồi giao cho họ để nhận thêm 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.

Đến tháng 8/2025, khi mang giấy chứng nhận đi thế chấp vay vốn ngân hàng, vợ chồng anh A., chị M. mới phát hiện giấy tờ không trùng khớp dữ liệu đất đai và làm đơn trình báo cơ quan công an.

