Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ ngày 23/1/2026, thời điểm mật độ giao thông tại Hà Nội đang rất cao. Tại nút giao Láng - Yên Lãng, Thiếu tá Đào Xuân Trường (Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng thì nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Tài xế chiếc ô tô mang biển kiểm soát 20F-004.xx hốt hoảng chạy đến nhờ hỗ trợ, cho biết trên xe có sản phụ đang chuyển dạ dữ dội, cần đến bệnh viện gấp.

Kích hoạt 'Làn sóng xanh', CSGT mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Đào Xuân Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

Lộ trình được tổ chức dẫn đường gồm: Láng - Yên Lãng - Nguyễn Chí Thanh… đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xe chở sản phụ nhận được sự hỗ trợ nhịp nhàng của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến và hệ thống camera giám sát giao thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội an toàn, đúng thời điểm và được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Đại diện gia đình cho biết, sản phụ là chị Trần Thị H.A., sinh năm 1998, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước đó, chị H.A. được bác sĩ chẩn đoán thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối, chỉ định phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời. Do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình không khỏi lo lắng.

Rất may, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường kịp thời, giúp sản phụ vào viện an toàn. Sau đó, chị H.A. đã hạ sinh một bé gái, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.