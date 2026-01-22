Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025
GĐXH - Chuyên gia đã dự báo những bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025. Cùng tìm hiểu về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng cuối cùng của năm này.
Về sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp 2025
Xem tử vi tháng 12 âm lịch 2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu cần sống thiên về lý trí, tránh quá cảm xúc mới có tiến bộ may mắn và hạnh phúc. Đồng thời, con giáp này cần cân bằng giữa công việc và tình cảm.
Nhắc nhở con giáp Sửu hạn chế tiết lộ bí mật công việc cho người khác biết, không nên ganh đấu trong công việc, không nhảy việc vào cuối năm… nhẫn nhịn một chút lại tốt.
Đây là tháng trổ nghiệp quả của Sửu trong năm 2025 do Nguyệt lệnh lâm Mộ, đặc biệt là mặt sự nghiệp, người làm ăn chân chính, ngay thẳng thì hưởng phúc lành còn những người gian dối, tiểu nhân, làm ăn bất chính sẽ nhận lại những nghiệp xấu do bản thân gieo nên hãy lưu tâm.
Điều quan trọng nhất thời điểm này là nỗ lực hoàn thiện bản thân, đừng hơn thua với bất cứ ai, hãy hơn bản thân của ngày hôm qua là đủ. Hãy xử lý vấn đề một cách thận trọng, không nghe người khác xúi giục kẻo lại mắc bẫy. Điểm tốt là Sửu được trời ban cho tài quản lý, biết cách sắp xếp công việc, quản lý nhân sự tốt, sắp xếp kế hoạch giỏi.
Về tài lộc của con giáp Sửu trong tháng Chạp năm 2025
Tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025, Thái Tuế khiến Sửu không tích tụ được tiền bạc. Nếu có tích được thì cũng nhanh chóng tiêu hết sạch, nhiều thứ bạn cần phải dùng đến tiền để giải quyết.
Thu nhập ổn định, nổi danh nhờ lời nói, học vấn, tài ăn nói, văn chương. Tháng này không thích hợp cho các khoản đầu tư mạo hiểm, khuyên Sửu nên tập trung vào công việc chính, chủ động tăng giờ làm và nỗ lực hơn nữa để tăng thu nhập.
Một số người đi xa làm ăn trở về quê hương hoặc đi công tác cuối năm, đi du lịch ở đất nước khác thì cần chú ý bảo quản tư trang, hành lý cá nhân của mình, hạn chế mang theo đồ quan trọng khi không cần thiết, không xách đồ hộ người khác, không mua bán đồ ở sân bay, ga tàu và nếu có thể thì nên hạn chế đem theo nhiều tiền mặt coi chừng bị rơi.
Về tình duyên của con giáp Sửu trong tháng Chạp 2025
Gia đạo tháng này cần sự chăm chút của các thành viên, tình cảm đi xuống, con cái không hợp tính cha mẹ, hay cãi lại… Khuyên con giáp tuổi Sửu cần dành nhiều thời gian cho gia đình, đừng to tiếng thái quá.
Tình cảm anh chị em trong gia đình thì vì một vài yếu tố khách quan bỗng trở nên nhạt nhòa, thiếu sự gắn kết. Trong một số trường hợp, anh chị em có thể xa cách, ít liên lạc hoặc khó hỗ trợ nhau trong cuộc sống tới đây.
Ngũ hành Hỏa - Thổ tương sinh, tình duyên có phần khởi sắc nhưng cần có sự cố gắng từ 2 bên. Nữ mệnh ăn nói duyên dáng, vui tính, chăm chỉ, hiền lành sẽ được gia tiên sắp xếp để gặp được định mệnh của đời mình trong tháng 12 âm lịch. Những người đã có người yêu hoặc mới kết hôn sẽ có khoảng thời gian bên nhau hòa hợp và vui vẻ hơn, biết suy nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Cách khai tài vượng vận tháng Chạp năm 2025 cho con giáp tuổi Sửu
+ Kỷ Sửu: Tử vi tháng 12/2025 tuổi Sửu âm lịch nhắc bạn nên chú ý đến các vấn đề sức khỏe nhiều hơn, không nên tắm khuya, hạn chế rượu bia.
Quý nhân: Mão, Hợi
Màu sắc may mắn: Đen, xanh navy
+ Tân Sửu: Khi ra ngoài làm ăn, ngoại giao dù vất vả không kém ai nhưng cuối cùng cũng gặp được quý nhân giúp đỡ.
Quý nhân: Ngọ, Thân
Màu sắc may mắn: Đỏ, nâu, cam
+ Quý Sửu: Phúc đức tháng này không phải là chuyện từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là thứ xa xỉ không thể đạt được. Nó ẩn chứa trong tâm thái hằng ngày, trong lời nói và hành động của bạn.
Quý nhân: Dậu, Tuất
Màu sắc may mắn: Vàng, đỏ
+ Ất Sửu: Nguồn tự tin đáng tin cậy nhất trên thế gian không bao giờ là vinh quang hời hợt đạt được nhờ bám víu vào người khác, mà là sức mạnh cứng rắn bắt nguồn từ năng lực của chính mình.
Quý nhân: Thìn, Mão
Màu sắc may mắn: Nâu, trắng sữa
+ Đinh Sửu: Thời điểm này càng nhiệt huyết với cuộc sống, cuộc sống càng ban thưởng cho bạn những điều tốt đẹp.
Quý nhân: Tý, Tị
Màu sắc may mắn: Xanh dương, bạc
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
