Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Thứ sáu, 20:15 23/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 1.

Theo ghi nhận thực tế và kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn (khởi công ngày 15/3/2025), tuyến tỉnh lộ 259 đã được sử dụng làm đường công vụ chính để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng và bê tông.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 2.

Hằng ngày, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn, xe ben thùng cao, xe bồn bê tông nối đuôi nhau lưu thông, khiến kết cấu mặt đường nhanh chóng xuống cấp. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, lún nứt, đất đá và bùn thải rơi vãi dày đặc, tạo nên cảnh “nắng bụi mù trời, mưa trơn lầy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 3.

Các đoạn bị ảnh hưởng nặng gồm: Km0+00 – Km3+00; Km5+500 – Km6+00; Km7+00 – Km7+600; Km17+500 – Km22+00 (thôn Khau Dạ, xã Thanh Mai).

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 4.

Ngày 15/1, ghi nhận của PV, tình trạng xe tải thùng cao, không được che chắn chở đất hoạt động rầm rộ.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 6.

Xe bồn, xe ben thùng cao hoạt động với tần suất lớn, làm gia tăng lượng bụi phát tán, đồng thời gây hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 9.

Tuyến đường đi qua khu dân cư vẫn bụi mù dày đặc, đặc biệt khi các đoàn xe tải trọng lớn lưu thông. Mặt đường lầy lội, bùn đất bám dày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 10.

Ghi nhận tại khu vực trạm trộn bê tông phục vụ dự án cao tốc, đặt cạnh đường tỉnh 259 ở thôn Nà Đon, xã Thanh Mai cho thấy nước xi măng và bùn thải từ hoạt động trộn bê tông chảy trực tiếp ra mương thoát nước dọc tỉnh lộ 259, lan rộng ra ngoài môi trường.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 11.

Theo bảng tên ghi trạm trộn này của Công ty Phương Thành, một trong những nhà thầu thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 12.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 13.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 14.

Nước thải từ hoạt động trộn bê tông tại trạm trộn phục vụ dự án cao tốc ở thôn Nà Đon, xã Thanh Mai chảy tràn ra mương thoát nước dọc tỉnh lộ 259, có màu trắng đục, lắng cặn xi măng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 15.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 16.

Dòng nước chảy theo dọc đường tỉnh 259, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cho người dân xung quanh.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 17.

Tại Km5 tỉnh lộ 259, phóng viên ghi nhận một bãi thải đất lớn, kèm theo đó là tình trạng đổ thải bê tông trực tiếp ra môi trường. Bên trên lớp bê tông được đổ đất lên nhằm "che lại".

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 18.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 19.

Các xỉ bê tông được đổ dấu vết vẫn còn mới.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường - Ảnh 20.

Thực tế cho thấy, dù đã có chỉ đạo và biện pháp khắc phục, song bụi bặm, xả thải và hư hỏng mặt đường vẫn còn tồn tại, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Video hiện trạng dọc đường tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên mới nhất:



