Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Theo ghi nhận thực tế và kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn (khởi công ngày 15/3/2025), tuyến tỉnh lộ 259 đã được sử dụng làm đường công vụ chính để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng và bê tông.