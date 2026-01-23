Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường
GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.
Xe bồn, xe ben thùng cao hoạt động với tần suất lớn, làm gia tăng lượng bụi phát tán, đồng thời gây hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tuyến đường đi qua khu dân cư vẫn bụi mù dày đặc, đặc biệt khi các đoàn xe tải trọng lớn lưu thông. Mặt đường lầy lội, bùn đất bám dày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nước thải từ hoạt động trộn bê tông tại trạm trộn phục vụ dự án cao tốc ở thôn Nà Đon, xã Thanh Mai chảy tràn ra mương thoát nước dọc tỉnh lộ 259, có màu trắng đục, lắng cặn xi măng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước.
Dòng nước chảy theo dọc đường tỉnh 259, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cho người dân xung quanh.
Các xỉ bê tông được đổ dấu vết vẫn còn mới.
Video hiện trạng dọc đường tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên mới nhất:
