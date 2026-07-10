Bảng lương giáo viên các cấp sau khi áp dụng mức lương mới

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Bảng lương mới của giáo viên

Từ 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, bảng lương của giáo viên các cấp cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.

Cách tính lương giáo viên năm 2026

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tiền lương của giáo viên được thực hiện theo công thức:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó, hệ số lương:

- Giáo viên mầm non: Căn cứ Điều 6 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT quy định bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên mầm non.

- Giáo viên tiểu học: Điều 7 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.

- Giáo viên trung học cơ sở: Điều 8 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.

- Giáo viên trung học phổ thông: Điều 9 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.

Lương cơ sở: Tăng 8% = 2.530.000 đồng/tháng (Nghị định 161/2026/NĐ-CP)

Lưu ý: Cách tính mức lương áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, chưa bao gồm phụ cấp, các khoản trợ cấp, tiền thưởng (nếu có).

Từ 1/7/2026, bảng lương của giáo viên các cấp thay đổi theo mức lương cơ sở. Ảnh minh họa: THPD

Bảng lương giáo viên các cấp năm 2026

Bảng lương giáo viên mầm non

- Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26

Bậc lương Hệ số lương Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 2,1 5.313.000 Bậc 2 2,41 6.097.300 Bậc 3 2,72 6.881.600 Bậc 4 3,03 7.665.900 Bậc 5 3,34 8.450.200 Bậc 6 3,65 9.234.500 Bậc 7 3,96 10.018.800 Bậc 8 4,27 10.803.100 Bậc 9 4,58 11.587.400 Bậc 10 4,89 12.371.700

- Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,0 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.241

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

Bảng lương giáo viên tiểu học

- Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29

Bậc lương Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,00 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28

Bậc lương Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 4,00 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,70 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

- Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27

Bậc lương Hệ số Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 4,40 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,10 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở

- Hạng III - Mã số V.07.04.32

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,0 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Hạng II - Mã số V.07.04.31

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

- Hạng I - Mã số V.07.04.30

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 4,4 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,1 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông

- Hạng III - Mã số V.07.05.15

Bậc Hệ số lương Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,00 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Hạng II - Mã số V.07.05.14

Bậc Hệ số lương Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 4,00 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,70 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

- Hạng I - Mã số V.07.05.13

Bậc Hệ số lương Mức lương (đồng/tháng)

từ 01/7/2026 Bậc 1 4,40 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,10 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400

* Lưu ý: Toàn bộ bảng lương trên không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp…

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026? GĐXH - Dưới đây là các thông tin cụ thể về bảng lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên 8%.