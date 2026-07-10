Bảng lương giáo viên các cấp sau khi áp dụng mức lương mới
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của giáo viên các cấp cũng thay đổi theo.
Bảng lương mới của giáo viên
Từ 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, bảng lương của giáo viên các cấp cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.
Cách tính lương giáo viên năm 2026
Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tiền lương của giáo viên được thực hiện theo công thức:
Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng
Trong đó, hệ số lương:
- Giáo viên mầm non: Căn cứ Điều 6 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT quy định bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên mầm non.
- Giáo viên tiểu học: Điều 7 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.
- Giáo viên trung học cơ sở: Điều 8 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.
- Giáo viên trung học phổ thông: Điều 9 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT.
Lương cơ sở: Tăng 8% = 2.530.000 đồng/tháng (Nghị định 161/2026/NĐ-CP)
Lưu ý: Cách tính mức lương áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, chưa bao gồm phụ cấp, các khoản trợ cấp, tiền thưởng (nếu có).
Bảng lương giáo viên các cấp năm 2026
Bảng lương giáo viên mầm non
- Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26
Bậc lương
Hệ số lương
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
2,1
5.313.000
Bậc 2
2,41
6.097.300
Bậc 3
2,72
6.881.600
Bậc 4
3,03
7.665.900
Bậc 5
3,34
8.450.200
Bậc 6
3,65
9.234.500
Bậc 7
3,96
10.018.800
Bậc 8
4,27
10.803.100
Bậc 9
4,58
11.587.400
Bậc 10
4,89
12.371.700
- Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25
Bậc
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
2,34
5.920.200
Bậc 2
2,67
6.755.100
Bậc 3
3,0
7.590.000
Bậc 4
3,33
8.424.900
Bậc 5
3,66
9.259.800
Bậc 6
3,99
10.094.700
Bậc 7
4,32
10.929.600
Bậc 8
4,65
11.764.500
Bậc 9
4,98
12.599.400
- Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.241
Bậc
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,0
10.120.000
Bậc 2
4,34
10.980.200
Bậc 3
4,68
11.840.400
Bậc 4
5,02
12.700.600
Bậc 5
5,36
13.560.800
Bậc 6
5,7
14.421.000
Bậc 7
6,04
15.281.200
Bậc 8
6,38
16.141.400
Bảng lương giáo viên tiểu học
- Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29
Bậc lương
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
2,34
5.920.200
Bậc 2
2,67
6.755.100
Bậc 3
3,00
7.590.000
Bậc 4
3,33
8.424.900
Bậc 5
3,66
9.259.800
Bậc 6
3,99
10.094.700
Bậc 7
4,32
10.929.600
Bậc 8
4,65
11.764.500
Bậc 9
4,98
12.599.400
- Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28
Bậc lương
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,00
10.120.000
Bậc 2
4,34
10.980.200
Bậc 3
4,68
11.840.400
Bậc 4
5,02
12.700.600
Bậc 5
5,36
13.560.800
Bậc 6
5,70
14.421.000
Bậc 7
6,04
15.281.200
Bậc 8
6,38
16.141.400
- Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27
Bậc lương
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,40
11.132.000
Bậc 2
4,74
11.992.200
Bậc 3
5,08
12.852.400
Bậc 4
5,42
13.712.600
Bậc 5
5,76
14.572.800
Bậc 6
6,10
15.433.000
Bậc 7
6,44
16.293.200
Bậc 8
6,78
17.153.400
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở
- Hạng III - Mã số V.07.04.32
Bậc
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
2,34
5.920.200
Bậc 2
2,67
6.755.100
Bậc 3
3,0
7.590.000
Bậc 4
3,33
8.424.900
Bậc 5
3,66
9.259.800
Bậc 6
3,99
10.094.700
Bậc 7
4,32
10.929.600
Bậc 8
4,65
11.764.500
Bậc 9
4,98
12.599.400
- Hạng II - Mã số V.07.04.31
Bậc
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,0
10.120.000
Bậc 2
4,34
10.980.200
Bậc 3
4,68
11.840.400
Bậc 4
5,02
12.700.600
Bậc 5
5,36
13.560.800
Bậc 6
5,7
14.421.000
Bậc 7
6,04
15.281.200
Bậc 8
6,38
16.141.400
- Hạng I - Mã số V.07.04.30
Bậc
Hệ số
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,4
11.132.000
Bậc 2
4,74
11.992.200
Bậc 3
5,08
12.852.400
Bậc 4
5,42
13.712.600
Bậc 5
5,76
14.572.800
Bậc 6
6,1
15.433.000
Bậc 7
6,44
16.293.200
Bậc 8
6,78
17.153.400
Bảng lương giáo viên trung học phổ thông
- Hạng III - Mã số V.07.05.15
Bậc
Hệ số lương
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
2,34
5.920.200
Bậc 2
2,67
6.755.100
Bậc 3
3,00
7.590.000
Bậc 4
3,33
8.424.900
Bậc 5
3,66
9.259.800
Bậc 6
3,99
10.094.700
Bậc 7
4,32
10.929.600
Bậc 8
4,65
11.764.500
Bậc 9
4,98
12.599.400
- Hạng II - Mã số V.07.05.14
Bậc
Hệ số lương
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,00
10.120.000
Bậc 2
4,34
10.980.200
Bậc 3
4,68
11.840.400
Bậc 4
5,02
12.700.600
Bậc 5
5,36
13.560.800
Bậc 6
5,70
14.421.000
Bậc 7
6,04
15.281.200
Bậc 8
6,38
16.141.400
- Hạng I - Mã số V.07.05.13
Bậc
Hệ số lương
Mức lương (đồng/tháng)
Bậc 1
4,40
11.132.000
Bậc 2
4,74
11.992.200
Bậc 3
5,08
12.852.400
Bậc 4
5,42
13.712.600
Bậc 5
5,76
14.572.800
Bậc 6
6,10
15.433.000
Bậc 7
6,44
16.293.200
Bậc 8
6,78
17.153.400
* Lưu ý: Toàn bộ bảng lương trên không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp…
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