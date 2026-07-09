Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Chiều ngày 9/7/2026, tại buổi họp báo công khai thông tin liên quan đến các sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang đã công bố các quyết định tố tụng mới nhất liên quan đến vụ gian lận quy chế thi cử gây xôn xao dư luận này.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an, tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) được giao trọng trách làm Trưởng điểm coi thi. Tuy nhiên, thay vì giám sát để kỳ thi diễn ra khách quan, bà Hằng lại có hành vi chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị phòng thi tạo điều kiện đặc biệt cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 môn toán cao bất thường.

Tiếp nhận sự "bật đèn xanh" từ Trưởng điểm thi, ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi, giáo viên môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang) với vai trò là Thư ký điểm thi đã trực tiếp tiếp cận các phòng thi. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Duy đã vào tận nơi để hướng dẫn, thậm chí là "nhét bài" giải sẵn cho một số thí sinh dự thi môn Toán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đồng thời, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thu Hằng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã khởi tố thêm 2 đối tượng khác có liên quan nhưng hiện chưa công bố danh tính cụ thể để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: CATQ

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 1/7/2026, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT toàn quốc. Từ các số liệu thống kê máy tính, dư luận và các chuyên gia giáo dục lập tức sững sờ khi phát hiện điểm thi tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cao một cách đột biến.

Bất thường nhất là ở môn Toán, riêng điểm thi này đã ghi nhận có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Con số kinh ngạc này chiếm tới hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn bộ tỉnh Tuyên Quang. Nhận thấy dấu hiệu hoài nghi quá lớn, ngày 3/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập tức phát đi thông báo yêu cầu lập đoàn kiểm tra, phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương rà soát, phong tỏa toàn bộ bài thi để chấm thẩm định và xác minh làm rõ.



