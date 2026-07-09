Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
GĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.
Liên quan đến những bài viết phản ánh về tình trạng đốt rác tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trước đó, theo thông tin từ UBND xã Ý Yên, đơn vị đã tiến hành xử lý, khắc phục tồn tại.
Cụ thể, ngày 8/7/2026, UBND xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản số 385/BC-UBND gửi Báo Sức khỏe và Đời sống về công tác xử lý bãi rác tập trung tại thôn Tu Cổ.
Theo báo cáo, xã Ý Yên cho biết, qua kiểm tra, rà soát, bãi rác Tu Cổ không phải mới phát sinh mà đã tồn tại từ nhiều năm trước; là bãi rác của miền Yên Khánh (cũ), có vị trí nằm sát mặt đường Thành – Xá, khu vực giáp ranh với xã Vũ Dương. Do vị trí nằm sát mặt đường giao thông và khu vực giáp ranh nên thường xuyên có người dân từ nhiều nơi đi qua tự ý vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.
Mặc dù, địa phương đã thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý cho gọn, tuy nhiên tình trạng người dân thiếu ý thức tiếp tục vứt rác bừa bãi ven đường, cạnh khu vực bãi rác vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường, rất khó kiểm soát.
"UBND xã Ý Yên nghiêm túc nhìn nhận đây là tồn tại trong công tác quản lý môi trường chưa được xử lý triệt để trong thời gian dài", báo cáo nêu rõ.
Cũng theo báo cáo, ngay sau khi báo phản ánh, UBND xã Ý Yên đã xác định đây là vấn đề cần giải quyết dứt điểm, không để kéo dài và chỉ đạo tổ chức cho máy xúc tiến hành thu gom toàn bộ lượng rác thải tồn đọng, thực hiện nén, san gạt và gom gọn khu vực bãi rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. Đến nay, bãi đốt rác tự phát Tu Cổ được phản ánh đã cơ bản được xử lý. Tình trạng đốt rác đã được chấm dứt.
Trong thời gian tới, UBND xã Ý Yên sẽ rà soát, quy hoạch điểm tập kết rác thải phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến khu dân cư cũng như khu vực giao thông trên địa bàn; xây dựng đề án tổng thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng tới chấm dứt tình trạng tập kết, xử lý rác thủ công...
Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về việc bãi rác thôn Tu Cổ vẫn "đỏ lửa". Hằng ngày, nơi đây xử lý rác bằng cách đốt, khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.
Tại khu vực bãi rác diễn ra hoạt động đốt rác quy mô lớn. Nhiều điểm cháy bùng phát cùng lúc, lửa đỏ rực, khói đen lẫn khói trắng cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực. Bãi rác trong tình trạng quá tải, rác thải sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất thành từng đống lớn, tràn ra cả lề đường và khu đất trống xung quanh.
Đáng nói, trong đống rác bị đốt có nhiều túi nilon, nhựa, cao su và các vật liệu khó phân hủy - những tác nhân khi cháy phát sinh khí độc hại.
Tại hiện trường, mùi khét nồng nặc bao trùm không khí, gây cay mắt, khó thở. Chỉ đứng cách bãi rác một đoạn ngắn, người dân đã phải bịt kín khẩu trang, nhanh chóng rời đi vì không thể chịu đựng.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 155 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sauĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được đánh giá cao về lòng hiếu thảo, biết trân trọng gia đình.
Chỉ cần bạn kể, 5 con giáp này có thể khiến cả thiên hạ biết chuyệnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng có khả năng giữ kín những điều được người khác tin tưởng chia sẻ. Đặc biệt là 5 con giáp dưới đây.
Sức sống dòng họ 3 thế kỷ ở làng cổ Bắc Biên: Lời giải cho bài toán bảo tồn di sản trong lòng đô thịĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Giữa làn sóng đô thị hóa gay gắt, làng Phúc Xá - Bắc Biên (phường Bồ Đề, Hà Nội) là nơi hiếm hoi còn bảo tồn vẹn nguyên một cộng đồng làng xã truyền thống với các dòng họ lâu đời, thiết chế cộng đồng và phong tục cổ. Việc giải mã sợi dây liên kết lịch sử - tâm linh giữa không gian nội đô và vùng bãi bồi ven sông không chỉ làm sâu sắc thêm giá trị bản sắc Thăng Long, mà còn góp phần bảo tồn di sản song hành với kiến tạo sinh kế bền vững.
Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguộiĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.
Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gióĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số người có ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường trải qua nhiều thử thách khi còn trẻ nhưng bước sang tuổi 30, vận trình càng khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.
Bắc Ninh: Xử phạt 44 triệu đồng tài xế xe ô tô dùng biển giả để lưu thông trên đườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm một trường hợp sử dụng biển số xe giả lưu thông trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện từ phản ánh kịp thời của người dân qua mạng xã hội.
Cuối năm: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ tránh được tiểu nhân hãm hại, lộc dâng như thủy triềuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, vào giai đoạn cuối năm, có 3 con giáp được dự báo sở hữu vận trình thuận lợi, tránh xa tiểu nhân và liên tiếp đón tin vui về công việc cũng như tài chính.
Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.
4 con giáp thành công không nhờ may mắn mà nhờ kỷ luật với bản thânĐời sống
GĐXH - Có những con giáp luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, sẵn sàng chấp nhận khó khăn để đổi lấy sự trưởng thành và thành công.