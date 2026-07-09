Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Liên quan đến những bài viết phản ánh về tình trạng đốt rác tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trước đó, theo thông tin từ UBND xã Ý Yên, đơn vị đã tiến hành xử lý, khắc phục tồn tại.

Cụ thể, ngày 8/7/2026, UBND xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản số 385/BC-UBND gửi Báo Sức khỏe và Đời sống về công tác xử lý bãi rác tập trung tại thôn Tu Cổ.

Theo báo cáo, xã Ý Yên cho biết, qua kiểm tra, rà soát, bãi rác Tu Cổ không phải mới phát sinh mà đã tồn tại từ nhiều năm trước; là bãi rác của miền Yên Khánh (cũ), có vị trí nằm sát mặt đường Thành – Xá, khu vực giáp ranh với xã Vũ Dương. Do vị trí nằm sát mặt đường giao thông và khu vực giáp ranh nên thường xuyên có người dân từ nhiều nơi đi qua tự ý vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.

Mặc dù, địa phương đã thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý cho gọn, tuy nhiên tình trạng người dân thiếu ý thức tiếp tục vứt rác bừa bãi ven đường, cạnh khu vực bãi rác vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường, rất khó kiểm soát.

Bãi chôn lấp rác ở thôn Tu Cổ trước đó được xử lý theo kiểu đốt lộ thiên - (ảnh ghi nhận ngày 30/4/2026).

"UBND xã Ý Yên nghiêm túc nhìn nhận đây là tồn tại trong công tác quản lý môi trường chưa được xử lý triệt để trong thời gian dài", báo cáo nêu rõ.

Cũng theo báo cáo, ngay sau khi báo phản ánh, UBND xã Ý Yên đã xác định đây là vấn đề cần giải quyết dứt điểm, không để kéo dài và chỉ đạo tổ chức cho máy xúc tiến hành thu gom toàn bộ lượng rác thải tồn đọng, thực hiện nén, san gạt và gom gọn khu vực bãi rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. Đến nay, bãi đốt rác tự phát Tu Cổ được phản ánh đã cơ bản được xử lý. Tình trạng đốt rác đã được chấm dứt.

Trong thời gian tới, UBND xã Ý Yên sẽ rà soát, quy hoạch điểm tập kết rác thải phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến khu dân cư cũng như khu vực giao thông trên địa bàn; xây dựng đề án tổng thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng tới chấm dứt tình trạng tập kết, xử lý rác thủ công...

Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về việc bãi rác thôn Tu Cổ vẫn "đỏ lửa". Hằng ngày, nơi đây xử lý rác bằng cách đốt, khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Tại khu vực bãi rác diễn ra hoạt động đốt rác quy mô lớn. Nhiều điểm cháy bùng phát cùng lúc, lửa đỏ rực, khói đen lẫn khói trắng cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực. Bãi rác trong tình trạng quá tải, rác thải sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất thành từng đống lớn, tràn ra cả lề đường và khu đất trống xung quanh.

Đáng nói, trong đống rác bị đốt có nhiều túi nilon, nhựa, cao su và các vật liệu khó phân hủy - những tác nhân khi cháy phát sinh khí độc hại. Tại hiện trường, mùi khét nồng nặc bao trùm không khí, gây cay mắt, khó thở. Chỉ đứng cách bãi rác một đoạn ngắn, người dân đã phải bịt kín khẩu trang, nhanh chóng rời đi vì không thể chịu đựng.

