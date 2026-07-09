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Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Thứ năm, 15:08 09/07/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9/7/2026. Ngôi nhà bị sập có quy mô 2 tầng, diện tích mặt sàn rộng khoảng 60m2, tọa lạc trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, họ phát hiện kết cấu căn nhà bỗng nhiên có dấu hiệu bị nghiêng hẳn sang một bên. Ngay lập tức, những người có mặt bên trong quán cơm ở tầng 1 và nhóm công nhân đang thi công ở công trình vách bên đã hô hoán nhau nhanh chóng di tản ra khu vực an toàn.

Ngôi nhà bị sập có quy mô 2 tầng, tọa lạc trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Video: NDCC.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ ngôi nhà đổ sập hoàn toàn. Tại hiện trường, hàng tấn gạch đá, bê tông, cốt thép cùng nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bên trong bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Một chiếc xe máy dựng trước cửa cũng bị các mảng tường lớn đè trúng, hư hỏng nặng.

Sức ép từ vụ sập cũng tác động mạnh sang công trình liền kề – nơi đang được phá dỡ mặt bằng. Hệ thống hàng rào tôn bảo vệ cao nhiều mét bị lực đẩy làm cong vênh, đổ gập xuống nền đất, nhiều khung dầm thép chịu lực bị biến dạng hoàn toàn.

Thông tin từ UBND phường Bắc Giang cho biết, vụ sập nhà may mắn không gây thiệt hại về người. Được biết, ngôi nhà 2 tầng kinh doanh quán cơm và mảnh đất đang trong quá trình phá dỡ bên cạnh đều thuộc quyền sở hữu của cùng một chủ hộ.

Do trục đường Lê Lợi bị đất đá tràn ra ngoài, lực lượng chức năng đã tạm thời phân luồng, gián đoạn giao thông qua khu vực để phục vụ công tác dọn dẹp hiện trường và điều tra.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc thi công nhà liền kề ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập nhà sáng 9/7 tại Bắc Ninh. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực nguy hiểm, tổ chức kiểm tra hiện trạng kỹ thuật của công trình và khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, nguy cơ sụt lún đối với các hộ dân lân cận xung quanh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố xây dựng tại địa bàn này. Trước đó, ngày 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang trong quá trình thi công xây dựng, một căn nhà liền kề đã bị nứt, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Qua sự việc trên, chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân chú ý khảo sát, đảm an toàn lao động trước khi sửa chữa, cải tạo các công trình xây dựng.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh - Ảnh 2.Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.

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