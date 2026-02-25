Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc mưa ẩm gia tăng. Không chỉ có mưa phùn, trời còn có mưa rào kèm dông.

Nguyên nhân các nguồn ẩm gây mưa ở miền Bắc hoạt động mạnh lên. Đêm qua gió Đông Nam ẩm gây mưa nhỏ, mưa phùn; sáng nay hội tụ gió Tây Nam trên cao mạnh lên và dịch chuyển sang phía Đông bởi vậy toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa rào kèm dông.

Đợt mưa này dự báo kéo dài khoảng 2 ngày, với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa tới 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Có mưa nên độ ẩm không khí ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá cao, hầu hết là trên 75%. Trời ấm và ẩm nên tình trạng nồm vẫn tiếp diễn.

Trái lại, thời tiết hôm nay từ Quảng Trị đến Lâm Đồng nắng ráo. Nhiệt độ các phường dao động từ 26-32 độ. Cục bộ tại Cao nguyên Trung Bộ có điểm 33 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ cũng nắng mạnh. Nhiều nơi tại Đông Nam Bộ mức nhiệt cao từ 35-36 độ; các nơi khác mức nhiệt từ 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/2 đến ngày 26/2:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời tiết khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều ngày 26/2 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/2 đến ngày 6/3:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 3-6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời tiết khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 26-27/2 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

