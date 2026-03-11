Mới nhất
Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngột

Thứ tư, 07:26 11/03/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ nắng ấm liên tục trong 3 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, trong 3 ngày tới nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có nắng ấm. Tuy nhiên nắng không xuất hiện từ sớm như hôm qua mà có thể đến muộn hơn từ trưa và chiều.

Nguyên nhân gió Đông Bắc khô dần chuyển dần sang hướng Đông đến Đông Nam khiến trời chuyển nhiều mây hơn. Nắng xuất hiện về trưa và chiều, thời tiết trong ngày ấm áp. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các phường khác phổ biến từ 22-25 độ. Tuy nhiên về đêm và sáng trời rét với mức nhiệt 16-18 độ.

Nắng sẽ duy trì đến thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới tại Thủ đô Hà Nội là 25 độ. Đến 2 ngày cuối tuần khả năng trời sẽ có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh lên.

Tại khu vực Trung Bộ phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào phía Đông tỉnh Quảng Ngãi thời tiết có mưa rào rải rác với lượng nhỏ, trời khá lạnh với mức nhiệt không vượt quá 20 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nắng mạnh, một số phường có mức nhiệt nắng nóng với nhiệt độ khoảng 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt là 34 độ.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngột - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng liên tục rồi lại mưa vào cuối tuần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 11/3 đến ngày 13/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm 11-12/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 20/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng đêm 14-16/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Trung Trung Bộ: Từ đêm 12-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khoảng từ đêm 12-14/3 cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 17/3 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.

