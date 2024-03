Thời tiết thay đổi, người bị viêm xoang cần làm gì để ngừa tái phát

Người đàn ông 60 tuổi phải chạy thận chỉ vì ăn rau sai cách, đây là 3 nhóm người cần lưu ý khi ăn loại rau này! GĐXH - Chỉ vì ăn một đĩa rau bina xào không chần trước, người đàn ông mắc bệnh mãn tính đã phải nhập viện gấp, bác sĩ tiên lượng ông sẽ phải chạy thận đến hết đời.

Thông thường, người bị viêm xoang mạn tính vốn dĩ dễ bị tác động bởi những kích thích bên ngoài, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường nên càng dễ bị tái phát bệnh.

Vào những ngày không khí khô, lạnh, niêm mạc trong mũi lưu chuyển nhiều máu để hoạt động và có thể làm chúng sưng tấy, phù nề. Các cuốn mũi sưng lên đồng thời niêm mạc mũi cũng thay đổi để thích ứng với việc thay đổi môi trường trong hốc mũi. Điều này dễ dẫn đến tình trạng nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, gây cảm giác khó chịu.

Hơn nữa khi kèm theo bội nhiễm vi khuẩn sẽ gây ra tình trạng chảy dịch mũi đục, mủ, hôi. Những tình trạng này còn gọi là viêm xoang cấp trên nền mạn tính.

Viêm xoang không được điều trị đúng cách có thể khiến bệnh trở nặng hơn cũng như gây ra các biến chứng nặng liên quan đến những vùng kế cận như não, mắt...

Dấu hiệu viêm xoang cần được khám sớm

Sau viêm mũi 3 ngày mà thấy vẫn có nhiều dịch mũi, dịch ngày càng đặc, kèm ho khan thì nên đi khám ngay, điều này mới tránh được viêm xoang hoặc viêm xoang đang ở giai đoạn đầu, việc giải quyết bệnh sẽ đơn giản hơn cho thầy thuốc cũng như cho bệnh nhân, đồng thời người bệnh cũng không phải dùng nhiều thuốc, không phải điều trị kéo dài, tránh lãng phí cũng như tránh được tác dụng phụ của thuốc.

Cần làm gì khi bị viêm xoang tái phát

Viêm mũi xoang tái phát là do lỗ thông từ xoang ra mũi không được thông thoáng triệt để, chúng sẽ bị tắc lại rất nhanh mỗi khi có yếu tố thuận lợi như gặp lạnh, hít phải khói bụi, hóa chất… nguyên nhân phần lớn do người bệnh không tuân thủ điều trị triệt để mỗi khi viêm mũi xoang cấp với lý do sợ uống kháng sinh và kháng viêm kéo dài, vì lo ngại tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thông thường khi chỉ định điều trị viêm xoang các bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh, kháng viêm trong 7 - 10 ngày đầu. Sau đó, người bệnh có thể thay thế giải pháp điều trị bằng thuốc thảo dược dạng viên kết hợp với dạng xịt để duy trì tác dụng chống viêm và chống phù nề niêm mạc, đào thải dịch viêm ứ đọng, tái tạo niêm mạc xoang, giúp điều trị viêm xoang hiệu quả mà không sợ tác dụng phụ như dùng thuốc tây y.

Cách chăm sóc mũi để phòng bệnh viêm xoang và viêm mũi tái phát

Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý

Để phòng tránh bệnh viêm xoang, các chuyên gia khuyên rằng bạn cần chú ý giữ gìn vệ sinh mũi họng. Nước muối sinh lý có khả năng làm sạch và sát trùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn giúp ức chế hoạt động của các loại vi khuẩn, nấm men và virus để bảo vệ niêm mạc mũi xoang.

Che chắn mũi khi ra đường

Mặc ấm, che kín mũi trước khi ra đường là cách chăm sóc mũi vào mùa đông. Bởi không khí lạnh sẽ khiến cơ thể chúng ta trở nên yếu hơn, gây nên các căn bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, sổ mũi, viêm xoang... Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với những người bị bệnh cảm cúm hay sổ mũi để tránh lây nhiễm virus qua không khí.

Hạn chế ngoáy và xì mũi

Vào mùa lạnh mọi người thường xuyên bị cảm và sổ mũi. Tuy nhiên, khi xì mũi, bạn cần lưu ý xì nhẹ nhàng, không dùng ngón tay để ngoáy mũi. Bởi những tác động tưởng chừng như đơn giản này có thể gây tổn thương mạch máu, rụng lông mũi. Ngoài ra, chúng cũng mang theo mầm bệnh, khiến mũi bị viêm nhiễm, gây nên các bệnh như viêm xoang.

Uống đủ nước

Bổ sung đủ nước cho cơ thể là vấn đề đặc biệt quan trọng luôn được khuyến cáo. Ngoài đảm bảo sức khỏe và quá trình chuyển hóa thì đây cũng được cho là một cách giúp phòng tránh bệnh viêm xoang.

