Loại quả giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn thường xuyên hơn để chống viêm và phòng ngừa bệnh xương khớp

Loại quả giúp bơm máu tự nhiên, giúp giảm ho và cảm cúm hiệu quả, hiện rẻ và có bán đầy chợ Việt GĐXH - Đó là quả cóc. Quả cóc còn chứa vitamin B1 cũng giúp sản xuất các tế bào hồng cầu, tăng lưu lượng oxy đi khắp cơ thể và ngăn ngừa chứng thiếu máu.

Ớt chuông màu xanh, đỏ, vàng, chọn loại nào tốt nhất?

Quả ớt chuông có 3 màu phổ biến, đó là xanh, vàng, đỏ. Mỗi màu có một vị và cách chế biến khác nhau nên hàm lượng dinh dưỡng cũng không đồng nhất. Nhìn chung, thành phần dinh dưỡng trong mỗi quả ớt chuông chứa 92% là nước, phần còn lại là carb, protein, chất béo cùng các khoáng chất và vitamin.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy, một số loài ớt chuông màu vàng, hàm lượng zeaxanthin cao. Riêng ớt vàng chứa hàm lượng lutein cao, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở mắt và giảm nguy cơ khiếm thị.

Đặc biệt, ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp sắt, vitamin C dồi dào, giúp tăng khả năng hấp thụ sắt qua đường ruột. Ớt chuông đỏ cung cấp 169% lượng vitamin C cơ thể cần dùng mỗi ngày, tăng khả năng hấp thụ sắt, phòng chống bệnh thiếu máu, nhất là ở tuổi dậy thì của nữ giới.

Ngược lại với ớt đỏ, ớt xanh lại chứa nhiều vitamin A dạng beta caroten hơn. Nếu ăn ớt xanh mỗi ngày, cơ thể sẽ được bổ sung 25 - 50% nhu cầu vitamin A theo khuyến nghị. Trong 100g ớt chuông xanh sẽ cung cấp 3,5mg beta caroten.

Ớt chuông nên ăn sống hay nấu chín?

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc ăn chín đều được. Nếu hệ tiêu hóa của bạn tốt thì bạn nên ăn sống để bảo toàn lượng vitamin C được hấp thụ vào trong cơ thể. Bởi nếu được chế biến ở nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong ớt chuông thất thoát, giảm tác dụng nên cách tốt nhất là dùng sống.

Tuy nhiên, với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh về đường ruột thì không nên ăn ớt sống mà phải nấu chín và chỉ ăn với một lượng vừa phải. Để tiêu hóa dễ hơn, bạn có thể cắt nhỏ, nướng qua trước khi chế biến sẽ tốt hơn.

7 công dụng tuyệt vời của ớt chuông với sức khỏe

Ảnh minh họa

Ớt chuông hỗ trợ giảm cân

Tác dụng của ớt chuông là giúp giảm cân vô cùng tốt, vì trong ớt có chứa nhiều chất xơ, nếu bạn thường xuyên ăn ớt chuông thì sẽ bổ sung được khá nhiều chất xơ vào hệ tiêu hóa. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra nhanh hơn, tiêu hao calo thừa hiệu quả hơn. Nhờ vậy có thể nói rằng ăn ớt chuông sẽ hỗ trợ giảm cân tương đối hiệu quả dành cho những ai mong muốn.

Ớt chuông giảm nguy cơ viêm khớp

Ởt chuông giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh viêm khớp do thiếu hụt vitamin C. Hàm lượng Vitamin C trong ớt chuông là vô cùng dồi dào, khi ăn vào sẽ hỗ trợ tổng hợp Vitamin C nhanh hơn, giảm nguy cơ mắc viêm khớp gối xuống chỉ còn 30%. Đây là một trong những tác dụng tăng cường sức khỏe tuyệt vời của ớt chuông.

Ớt chuông phòng ung thư vú

Ớt chuông có tác dụng phòng chống ung thư vùng ngực hay còn gọi là ung thư vú – Một căn bệnh thường thấy ở phụ nữ độ tuổi tiền mãn kinh. Tuy nhiên bạn không cần lo lắng quá nhiều về căn bệnh này nếu thường xuyên ăn ớt chuông. Hàm lượng carotenoid trong ớt chuông có tác dụng ức chế các tác nhân gây ung thư vú, giảm nguy cơ mắc bệnh xuống còn rất thấp.

Ớt chuông tốt cho tim mạch

Ăn ớt chuông cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin B6 và Folate cần thiết, làm giảm thiểu nguy cơ mắc chứng đột quỵ hoặc các căn bệnh về tim mạch tương đối hiệu quả. Vì thế đây là lý do mà các bác sĩ chuyên khoa tim mạch thường khuyến khích bệnh nhân bổ sung ớt chuông vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Ớt chuông tốt cho thị lực

Một trong những tác dụng của ớt chuông mà bạn không thể bỏ qua là cải thiện tình trạng thị lực. Về cơ bản thì ớt chuông có chứa các Enzyme như Lutein, Zeaxanthin. Đây là 2 chất có tác dụng bảo vệ điểm vàng của mắt, chống lại sự xâm hại của ánh sáng xanh, chống oxy hóa và ngừa tổn thương võng mạc.

Ớt chuông ngừa thiếu máu

Trong ớt chuông có chứa hàm lượng sắt dồi dào, giúp hạn chế đáng kể tình trạng thiếu máu do lượng sắt trong cơ thể quá thấp. Bên cạnh đó thì Vitamin C có trong ớt chuông cũng góp phần không nhỏ vào quá trình chống oxy hóa, tăng khả năng hấp thụ sắt ở ruột khi được bổ sung thực phẩm. Bệnh nhân thiếu máu nên ăn ớt chuông nhiều hơn để đẩy mạnh quá trình bổ sung máu mới trong cơ thể.

Ớt chuông làm đẹp da

Với một lượng lớn vitamin và chất chống oxy hóa, ớt chuông hỗ trợ làm sạch các tế bào, tạo ra một làn da mịn màng sáng khỏe, ít bị lão hóa hơn. Nó cũng hỗ trợ cơ thể tổng hợp nhiều collagen, bảo vệ làn da luôn trong trạng trạng thái khỏe mạnh. Vì thế không khó để bắt gặp loại thực phẩm này xuất hiện trong thực đơn dinh dưỡng của hội chị em phụ nữ.

Ảnh minh họa

Ai không nên ăn ớt chuông?

- Những người mắc bệnh loãng xương cũng không nên ăn ớt chuông thường xuyên vì trong thành phần của ớt có các hợp chất phức tạp, có thể gây ra loãng xương và viêm xương.

- Người thường xuyên tăng huyết áp, huyết áp cao, viêm học, trĩ cũng không nên ăn quá thường xuyên, chúng có thể làm cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, đau đầu.

- Ngoài ra ớt chuông cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng với một số người do phản ứng chéo. Nếu ăn một lượng ớt khá cao có thể dẫn đến tiêu chảy, kiết lỵ, hoa mắt, chóng mặt…

- Đối với những người mắc bệnh nền về tiêu hóa, đường ruột hay dạ dày thì không nên ăn ớt chuông. Bởi chúng có chứa thành phần chất xơ là chủ yếu, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là không nên ăn ớt chuông sống.

- Đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi các mẹ cũng nên cân nhắc việc không nên cho con ăn loại thực phẩm này. Trong thành phần mặc dù có chứa dưỡng chất và không cay, tuy nhiên dạ dày của trẻ nhỏ rất mỏng, có thể dẫn đến viêm.

7 bài thuốc dân gian trị ho, giảm cảm giác đau rát họng do cảm lạnh, cảm cúm GĐXH - Khi bị ho, bạn có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian. Những bài thuốc này không chỉ giảm ho hiệu quả, mà còn an toàn, hạn chế tác dụng phụ do kháng sinh.