Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương
GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.
Từ 2026, nhóm giáo viên nào được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương?
Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo có hiệu lực đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Nội dung dự thảo nêu rõ, dự kiến sang 2026, 2 nhóm giáo viên được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng bao gồm:
Thứ nhất, giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng từ ngày có quyết định tiếp nhận, trong suốt thời gian ngành đào tạo được xác định là ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời được ưu tiên tham gia bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước.
Thứ hai, giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.
Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận. Sau 2 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được nâng lương trước hạn.
Giáo viên được ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước. Đồng thời căn cứ vào cống hiến nhà giáo được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.
Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp đồng thời được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền, theo quy định pháp luật.
Luật Nhà giáo quy định nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù… được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.
Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, tiền lương thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Luật Nhà giáo cũng quy định, nhà giáo được hưởng thêm các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, trợ cấp giáo dục hòa nhập, thâm niên, lưu động… góp phần nâng cao thu nhập toàn diện.
Giáo viên được hưởng những loại phụ cấp nào?
Theo Điều 5, Dự thảo Quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo quy định các loại phụ cấp đối với nhà giáo bao gồm:
1. Phụ cấp chức vụ.
2. Phụ cấp thâm niên vượt khung.
3. Phụ cấp thâm niên nhà giáo.
4. Phụ cấp trách nhiệm công việc.
5. Phụ cấp khu vực.
6. Phụ cấp lưu động.
7. Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
8. Phụ cấp ưu đãi nghề.
9. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
