Thông tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc Ninh
GĐXH - Cháu N.B.N (nạn nhân bị thương trong vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Yên, Bắc Ninh) sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án do mâu thuẫn tình cảm khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh, lãnh đạo địa phương vừa cập nhật tình hình mới nhất.
Chia sẻ trên VTC News, lãnh đạo UBND phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cháu N.B.N (nạn nhân bị thương trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn), sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Cháu N.B.N là người duy nhất bị thương trong vụ khiến 4 người tử vong vào tối 20/6.
Trước đó, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về vụ giết người xảy ra tại phường Việt Yên.
Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ vụ việc.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra tại gia đình ông N.V.C (61 tuổi, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).
Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N (31 tuổi, con gái ông C), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N, cháu N.H.P (10 tuổi, con chị N), cháu N.B.B (6 tuổi, con chị N) và cháu N.B.N (15 tuổi, con nuôi ông C).
Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tuyên đã tự sát. Hậu quả khiến chị N và hai con của chị là cháu P và cháu B cùng nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng cháu N.B.N bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cấp cứu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.
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