Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốn
GĐXH - Sau gần 10 tháng bỏ trốn nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Vũ Quang Huy bị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Sáng 5/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 4/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hưng Đạo, TP Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy (SN 2004, trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.
Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 27/8/2025, Vũ Quang Huy cùng một nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, có hành vi lạng lách, đánh võng và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, vỏ chai bia...
Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Vụ việc dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người tử vong và một người khác bị thương.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Riêng Vũ Quang Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Huy về hành vi “Giết người”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo, TP Hà Nội phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công Vũ Quang Huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
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