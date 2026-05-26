Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Theo Bộ Công an, Công an TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TPHCM)

Vào lúc 22h10 ngày 21/5/2026, Công an TPHCM (Công an Thành phố) tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án; xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee'f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM).

Tại hiện trường ghi nhận: nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19/12/2001; quốc tịch: Úc) bị bắn 02 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (sinh ngày 05/3/1999; quốc tịch: Úc) bị bắn 01 phát đạn, bị thương nặng (hiện đang điều trị tích cực).

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong toả hiện trường, cấp cứu người bị hại; thu thập dấu vết "nóng" tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 02 hung thủ gây án.

Đối tượng Tafia Steve (áo hồng) và đối tượng Vaa Vaa (áo đen). Ảnh: CACC

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định 02 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch: Samoan; đối tượng đồng phạm).

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; sự hiệp đồng tác chiến của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan, 02 nghi phạm đã bị bắt giữ sau chưa đầy 72 giờ đồng hồ gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia và bị di lý về trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 14/5/2026, 2 đối tượng nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; đến tối ngày 21/5/2026 thì gây ra vụ án trên.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; hộ khẩu thường trú: ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TPHCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.