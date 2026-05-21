Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.
Ngày 21/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, tạm giam Lại V.Y., trú tại phường Phủ Lý, về hành vi “Giết người” theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự do sử dụng điện để bẫy chuột. Theo cơ quan công an, đây là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của việc sử dụng điện để bẫy chuột.
Cơ quan công an cho biết thêm, thời gian gần đây, trên địa bàn và nhiều địa phương trên cả nước vẫn còn tình trạng người dân sử dụng điện để bẫy chuột tại ruộng lúa, vườn cây, ao nuôi thủy sản nhằm ngăn chặn chuột phá hoại mùa màng. Việc dùng điện bẫy chuột thường được thực hiện bằng cách đấu nối trực tiếp nguồn điện sinh hoạt hoặc sử dụng bộ kích điện để truyền điện ra khu vực đồng ruộng. Chỉ cần người hoặc vật vô tình chạm vào dây điện, cọc sắt hoặc khu vực nhiễm điện đều có thể bị điện giật dẫn đến thương tích nặng hoặc tử vong. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc thương tâm như trường hợp trên.
Ngoài ra, việc sử dụng điện để bẫy chuột còn có nguy cơ gây chập cháy, hỏa hoạn, ảnh hưởng đến hệ thống điện và an toàn khu dân cư.
Mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về những hiểm họa từ việc sử dụng điện để bẫy chuột, tuy nhiên, một số người dân do chủ quan vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, cố tình vi phạm, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng điện để bẫy chuột là bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính; nếu gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi bẫy, diệt chuột có nguy cơ xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột dưới mọi hình thức; không tự ý kéo điện, đấu nối điện trái phép ra đồng ruộng, ao hồ; sử dụng các biện pháp diệt chuột an toàn như bẫy cơ học, thuốc sinh học hoặc tổ chức diệt chuột đồng loạt theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Khi phát hiện hành vi giăng điện bẫy chuột, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an để kịp thời xử lý.
