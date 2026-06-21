Án mạng kinh hoàng ở Bắc Ninh: 3 mẹ con tử vong, nghi phạm tự sát

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin ban đầu về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.

Theo đó, ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 18h, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ "Giết người".

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có hai trẻ nhỏ - (ảnh CABN).



Bước đầu xác định, khoảng 18h cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con đẻ ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao chém chị N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.), sau đó đối tượng tự sát.

Hậu quả, chị N. (con đẻ ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị N. (con nuôi ông C.) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

