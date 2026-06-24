Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền
GĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Ngày 24/6, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phường đã hỗ trợ công dân và gia đình giải quyết hồ sơ.
Đại diện lãnh đạo phường này khẳng định, vì cán bộ là nhân sự thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội nên việc kiểm điểm thuộc thẩm quyền của Trung tâm.
Thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3. Nguyên nhân xuất phát từ việc cán bộ hướng dẫn chưa đầy đủ, rõ ràng.
Đến nay, Trung tâm đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3 tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn đơn vị về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và ứng xử với công dân.
Dư luận những ngày qua quan tâm đến phản ánh của ông V.H. về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội), được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 22/6.
Theo nội dung phản ánh, chiều cùng ngày, ông V.H. đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H., sinh năm 1929, do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, có gần 80 năm tuổi Đảng.
Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực, cán bộ phụ trách yêu cầu bà H. phải trực tiếp có mặt để thực hiện thủ tục. Ông V.H. cho biết đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đến trụ sở phường.
Sau đó, một cán bộ hướng dẫn gia đình thực hiện xác minh thông tin thông qua cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo vào sau 17h30 cùng ngày. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau khi kết thúc cuộc gọi, cán bộ cho rằng trường hợp của bà H. không đáp ứng điều kiện để thực hiện việc ủy quyền và đề nghị người nhà tiếp tục đến phường để hoàn thiện hồ sơ.
Ông V.H. cho biết gia đình đã thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình trao đổi, nữ cán bộ được cho là đã hỏi về tình trạng nhận thức của bà H. Khi ông trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", cán bộ thông báo không thể giải quyết thủ tục ủy quyền. Ông V.H. cho biết dù tuổi cao nhưng mẹ ông hiện vẫn có thể đọc sách, truyện bằng tiếng Pháp.
Theo phản ánh, ông đã đề nghị cán bộ đến trực tiếp nhà để xác minh, do nơi ở của gia đình chỉ cách trụ sở phường khoảng 200m, song đề nghị này không được chấp thuận. Ngoài ra, gia đình còn được yêu cầu mời hai người con ruột của bà H. đến phường để thực hiện các bước liên quan.
Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt bởi bà H. đã gần 100 tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ của người thân trong các thủ tục hành chính.
Ngay sau đó, ngày 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).
Cụ thể, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giao tiếp với công dân.
Thành ủy cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.
Bên cạnh đó, UBND thành phố được giao tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Thường trực Thành ủy đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vụ việc. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/7.
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