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Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng

Thứ hai, 09:19 22/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng.

Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng - Ảnh 1.Hà Nội tổ chức lại giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành, phục vụ thi công Vành đai 1

GĐXH - Sở Xây dựng cho biết, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành chính thức chuyển sang phương án tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, bắt đầu từ 22h đêm 12/6.

Đây là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, mở ra kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại và các cực tăng trưởng đô thị mới.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đầu tư hệ thống đường sắt đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, gia tăng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng và giảm áp lực giao thông nội đô.

Thông báo số 523 của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 17/6 xác định đây là nhóm dự án hạ tầng chiến lược, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các hành lang giao thông.

Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng - Ảnh 1.

Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh

Trong số các tuyến được nghiên cứu đầu tư, tuyến metro số 8 có quy mô lớn nhất với chiều dài khoảng 91km, kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá và kéo dài sang địa bàn Hưng Yên, Bắc Ninh. Riêng đoạn đi qua Hà Nội dài khoảng 66km. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được ước tính hơn 437.000 tỷ đồng.

Tuyến metro số 1 đứng thứ hai về quy mô vốn với tổng mức đầu tư gần 390.000 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 81km, kết nối khu vực sân vận động Hùng Vương với Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên và sân bay Nội Bài. Theo phương án nghiên cứu ban đầu, toàn bộ tuyến sẽ được xây dựng ngầm.

Tuyến số 2 có chiều dài khoảng 56,5km, nối sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm qua các điểm Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Hùng Vương. Dự án dự kiến cần nguồn vốn hơn 271.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuyến metro số 10 được quy hoạch theo hành trình Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa, dài khoảng 43km, với tổng mức đầu tư trên 206.700 tỷ đồng.

Tuyến số 14 có quy mô nhỏ nhất trong nhóm dự án lần này nhưng vẫn sở hữu mức đầu tư rất lớn, gần 154.000 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 32km, kết nối khu vực cầu Thăng Long với Ocean Park, trong đó khoảng 27km nằm trên địa bàn Hà Nội.

Theo định hướng nghiên cứu, phần lớn chiều dài của các tuyến metro sẽ được xây dựng ngầm, đồng thời tích hợp phát triển các khu đô thị, trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở quanh nhà ga theo mô hình TOD. 

Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gia tăng nguồn lực phát triển đô thị và tạo thêm không gian tăng trưởng cho Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 5 dự án trước năm 2030. Các thông số về hướng tuyến, quy mô đầu tư và tổng mức vốn sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng - Ảnh 4.Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ các đường Vành đai, cầu vượt sông Hồng, tăng tốc bổ sung hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quy hoạch và phát triển đô thị của Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và hiện đại.

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